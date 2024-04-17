Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: 800 milyon TL\'lik bir borçla karşı karşıyayız, duyunca 3 gün baş ağrısı çektim

Yerel seçimlerde el değiştiren birçok belediyede, yeni başkan ve yönetimler devraldıkları devasa borçlar karşısında şaşkına dönerken, bazı başkanlar da duruma tepki göstermek ve halkı bilgilendirmek için mevcut borçları içeren afişleri halkla paylaştı.
Yeni yönetimleri şaşırtan borç tablolarından biri de Trabzon Ortahisar'da yaşandı. Ortahisar Belediyesi'nin dün yapılan meclis toplantısında 2023 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, toplantıda belediyenin mali tablosunu değerlendiren bir konuşma yaptı.
Ahmet Kaya şunları söyledi; "Bu rakamlarla karşılaşınca üç gün baş ağrısı çektim. Üç gün boyunca baş ağrısından uyuyamadım çünkü soru önergemizde bize verilen borç miktarı 110 milyon TL civarındaydı. Ama az önce sizler de duydunuz, 800 milyon gibi devasa bir borç yüküyle karşı karşıyayız. Çok ağır ve vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Belediyemizin gelirleri de imkanları da belli. Personel sayımız, aylık ödemelerimiz belli. Bu şehrin bir evladı olarak, kentim adına üzülerek söylüyorum, ortada vahim ve ağır bir tablo var. Tabi bu yükün altına hep birlikte girdik. Burada sadece kendimi ya da grubumuzu kastetmiyorum, Sayın Kınalı demin samimi bir konuşma yaptı. Kentin menfaatleri için birlikte olacağımızı ifade ettiler. Sayın Kavanoz da aynı duyarlılıkla meseleye yaklaştı. Bu anlamda hem MHP grubuna hem AK Parti grubuna teşekkür ediyorum.
Hepimiz bu kentin evladıyız, hepimiz daha güzel bir Trabzon'da yaşamak istiyoruz. Daha yaşanabilir bir Trabzon olsun istiyoruz. İmkanlarımızı, kaynaklarımızı verimli kullanmak istiyoruz ama ortada da böyle bir tablo var. Biz şikâyetçi olmak için gelmedik. Biz bu yükün altına girip bu yükü hep birlikte çözmek için bu göreve talip olduk. Bundan sonra bütçe disipline dikkat ederek, ödemeleri biraz kısarak, tasarruf ederek, gelir artırıcı tedbirler alarak, kaynaklarımızı verimli kullanarak hep birlikte bu yükü hafifletmeye çalışacağız. Bunun yanında şehrimizin bizden beklentisi çok, bu beklentileri de karşılamaya çalışacağız."
Son Dakika › Politika › Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: 800 milyon TL'lik bir borçla karşı karşıyayız, duyunca 3 gün baş ağrısı çektim - Son Dakika
6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince, 30 büyük ilde mobil göç araçlarıyla yapılan denetlemelerde, 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101'inin kaçak olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerin valilikler, Göç İdaresi Başkanlığı, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz kendi kararlarımızı vereceğiz ve İsrail kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi. Cameron ve Baerbock ise gerilimin tırmanmaması ve herkesin ölçülü ve sorumlu hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin Kale Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kale ve çevresinde başlatılan projenin hızla ilerlediğini belirten Başkan Özdemir, çalışmaların devam ettiğini ve en geç 3 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan muhtarlar için Akhisar Ziraat Odasında mazbata töreni düzenlendi. Törene, 109 mahallede görev yapacak muhtarlar katıldı. Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, yeni dönemin tüm muhtarlar için hayırlı olmasını dileyerek, muhtarlara başarılar diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atama bekleyen öğretmenlere destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bir miktar' öğretmen atama sözlerine tepki gösterdi. Özel, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması beklentisini hatırlatarak öğretmenlerin haklarını savunacağını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (21)