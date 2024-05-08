Ortahisar Belediye Meclisi Mayıs Ayı 3. Oturumunda Mali İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Müzakeresi Yapıldı

Politika

Ortahisar Belediye Meclisi Mayıs ayı 3. oturumu, Belediye Başkanı Ahmet Kaya yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda 2023 Yılı Mali İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı'nın müzakeresi yapıldı.

Ortahisar Belediye Meclisi Mayıs ayı 3. oturumunda, 2023 Yılı Mali İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı'nın müzakeresi yapıldı. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Temel Çoban, komisyondan gelen teklifi madde medde okumak suretiyle meclise bilgi verdi. Yapılan bilgilendirmenin ardından 2023 Yılı Mali İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, meclis üyelerinin isimlerinin tek tek okunması suretiyle oylandı. 2023 Yılı Mali İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

Gelir bütçesinin yüzde 88'i, gider bütçesinin yüzde 96,29'u gerçekleşti

Gelir Bütçe Dağılımı ve Gerçekleşme Oranı, 2023 Mali Yılı Tahmini Gelir Bütçesi 799 milyon TL, net tahsilat tutarı 793 milyon 583 bin 310 TL olup, tahmini bütçenin yüzde 88,00'ı gerçekleşmişti. Gider Bütçe Dağılımı ve Gerçekleşme Oranı ise; 2023 Yılı Mali Tahmini Gider Bütçesi 799 milyon TL olarak tahmin edilmiş, 198 milyon TL ek ödenek ile toplamı 997 milyon TL olup gerçekleşen gider bütçesi ise 968 milyon 904 bin 717 TL olup, tahmini bütçesin yüzde 96,29'u gerçekleşmişti. - TRABZON