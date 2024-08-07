Osmaneli Belediyesi, SGK borcu nedeniyle icra takibine alındı

Politika

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, AK Parti zamanından kalan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu nedeniyle belediye icra takibi başlatıldığı söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, belediye bağlı şirketlerin ve belediyenin kendisinin karşı karşıya olduğu borçlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Torun, "Belediyemize bağlı şirketlerden birinin SGK borcunun 55 milyon 540 bin lira olduğu ve bu borcun 40 milyon 623 bin lirası için icra takibi başlatıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Geçtiğimiz aylarda da aynı şirketimizin Maliye Bakanlığı'na olan 13 milyonluk borcu için icra takibi başlatılmıştı. Ayrıca, belediyemizin de Maliye Bakanlığı ve SGK'ya toplamda 10 milyon TL civarında borcu bulunmaktadır." dedi.

"Bu süreçte şeffaf bir şekilde hareket edecek ve tüm gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz"

Başkan Torun sözlerine şöyle devam etti:

"Bu zorlu süreçte, önceliğimiz belediyemizin ve şirketlerimizin mali yapısını güçlendirmek ve borçlarımızı en kısa sürede ödeyebilmektir. SGK ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışarak bu süreci atlatabileceğimize inanıyorum. Vatandaşlarımızın ve kamuoyunun desteği bizim için çok önemlidir. Bu süreçte şeffaf bir şekilde hareket edecek ve tüm gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." - BİLECİK