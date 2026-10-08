Osmangazi Belediye Meclisi\'nde sokak aydınlatma kesintisi gündeme geldi

Osmangazi Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın başkanlığında gerçekleşti.

Osmangazi Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eylül ayında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümünü kutlayacaklarını ifade ederek, "Nice 29 Ekimlere" temennisinde bulundu.

Aydınlatma giderlerindeki artış gündeme geldi

Toplantıda parti sözcülerinden gelen talep ve istekler doğrultusunda bilgiler veren Başkan Aydın, sokak aydınlatma giderlerinin daha önce belediyelerden yüzde 10 oranında kesildiğini dile getirerek, göreve gelmelerinin ardından bu kesintinin önce yüzde 20'ye, Şubat ayında ise yüzde 60'a çıkarıldığını kaydetti. Başkan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti: "Sokak aydınlatma gideri özelleştirme başladığında yüzde 10 olarak görülüyordu, Şubat ayında birden bire yüzde 60'a çıkarılıyor, 6 ay kesilmiyor. Birden bire Eylül ayında 6 aylık toptan kesiliyor. Keşke aydınlatma bedeli, 1 milyona yakın Osmangazilinin, Osmangazi Belediyesi'nin cebinden çıkmasa da, üç gün fatura ödemediğinizde elektrik faturasını kesen İngiliz fondan çıksa, biz de bunu arzu ederiz ama maalesef bunu öngöremedik."

"Pazarcılar odası ile protokolümüz var"

Demirtaş'taki pazar yerine ilişkin de çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Başkan Aydın, bölgedeki Pazar esnafına ve bölgedeki üreticilere öncelikli tahsis edilmesine yönelik, "Yerleri belirledikten sonra pazarcılar odası ile protokolümüz var. Protokol bizden önce devam eden, bizim de devam ettiğimiz bir uygulama. Tahsis bedelleri ve kuradan sonra da hak sahipleri belirleniyor. 7 ay gibi kısa bir sürede kullanıma sunacağımız, 3 bin metrakarelik kapalı bir pazar alanı" dedi.

"Hayvan pazarı kurulmasını biz de istiyoruz"

Hayvan pazarı ile ilgili yasal mevzuatların son durumunun sorulması üzerine bilgi veren Başkan Aydın, "Yapı kayıt belgesi alınarak yapılmış bir alan. İmarlı hale çevirmek için de DSİ'den başvuru yaptık. Satın alması yapıldı. Eğer onaylanırsa DSİ'den daha sonra tarımdan da olumlu görüş alınırsa, oraların imarlı hale getirilip hem hayvan pazarı, hem diğer işlerin yapılmasıyla ilgili bir yasal sorunu tamamlamış olacağız ama çok ağır gidiyor. Biz takibindeyiz, özellikle ziraat odası bize defalarca geldi. Hayvan pazarı kurulmasını biz de istiyoruz. Çünkü vatandaşların talebini yerine getirecek önemli bir alan. Eğer bunları aşabilirsek orayı hayata geçirmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Osmangazi Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından tamamlandı.