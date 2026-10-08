Osmangazi Belediye Meclisi'nde sokak aydınlatma kesintisi gündeme geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmangazi Belediye Meclisi'nde sokak aydınlatma kesintisi gündeme geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmangazi Belediye Meclisi\'nde sokak aydınlatma kesintisi gündeme geldi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Erkan Aydın başkanlığında yapıldı. Toplantıda sokak aydınlatma kesintisinin yüzde 10'dan yüzde 60'a çıkarıldığı, Demirtaş'ta 3 bin metrekarelik kapalı pazar alanının 7 ayda kullanıma sunulacağı belirtildi.

Osmangazi Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın başkanlığında gerçekleşti.

Osmangazi Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eylül ayında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümünü kutlayacaklarını ifade ederek, "Nice 29 Ekimlere" temennisinde bulundu.

Aydınlatma giderlerindeki artış gündeme geldi

Toplantıda parti sözcülerinden gelen talep ve istekler doğrultusunda bilgiler veren Başkan Aydın, sokak aydınlatma giderlerinin daha önce belediyelerden yüzde 10 oranında kesildiğini dile getirerek, göreve gelmelerinin ardından bu kesintinin önce yüzde 20'ye, Şubat ayında ise yüzde 60'a çıkarıldığını kaydetti. Başkan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti: "Sokak aydınlatma gideri özelleştirme başladığında yüzde 10 olarak görülüyordu, Şubat ayında birden bire yüzde 60'a çıkarılıyor, 6 ay kesilmiyor. Birden bire Eylül ayında 6 aylık toptan kesiliyor. Keşke aydınlatma bedeli, 1 milyona yakın Osmangazilinin, Osmangazi Belediyesi'nin cebinden çıkmasa da, üç gün fatura ödemediğinizde elektrik faturasını kesen İngiliz fondan çıksa, biz de bunu arzu ederiz ama maalesef bunu öngöremedik."

"Pazarcılar odası ile protokolümüz var"

Demirtaş'taki pazar yerine ilişkin de çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Başkan Aydın, bölgedeki Pazar esnafına ve bölgedeki üreticilere öncelikli tahsis edilmesine yönelik, "Yerleri belirledikten sonra pazarcılar odası ile protokolümüz var. Protokol bizden önce devam eden, bizim de devam ettiğimiz bir uygulama. Tahsis bedelleri ve kuradan sonra da hak sahipleri belirleniyor. 7 ay gibi kısa bir sürede kullanıma sunacağımız, 3 bin metrakarelik kapalı bir pazar alanı" dedi.

"Hayvan pazarı kurulmasını biz de istiyoruz"

Hayvan pazarı ile ilgili yasal mevzuatların son durumunun sorulması üzerine bilgi veren Başkan Aydın, "Yapı kayıt belgesi alınarak yapılmış bir alan. İmarlı hale çevirmek için de DSİ'den başvuru yaptık. Satın alması yapıldı. Eğer onaylanırsa DSİ'den daha sonra tarımdan da olumlu görüş alınırsa, oraların imarlı hale getirilip hem hayvan pazarı, hem diğer işlerin yapılmasıyla ilgili bir yasal sorunu tamamlamış olacağız ama çok ağır gidiyor. Biz takibindeyiz, özellikle ziraat odası bize defalarca geldi. Hayvan pazarı kurulmasını biz de istiyoruz. Çünkü vatandaşların talebini yerine getirecek önemli bir alan. Eğer bunları aşabilirsek orayı hayata geçirmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Osmangazi Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından tamamlandı.

Kaynak: İHA
Osmangazi BelediyesiErkan AydınOsmangaziPolitikaBelediyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
İzmir’de Cemil Tugay protestosunda gerginlik Vatandaşlardan YENİ Parti’ye soğuk duş İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Galatasaray’a piyango vurabilir Barcelona’da sürpriz karar Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
10:14
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor Milli Takım’a bir kötü haber daha
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 11:08:10. #7.12#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Meclisi'nde sokak aydınlatma kesintisi gündeme geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei