Osmangazi Belediye Meclisi Toplantılarını Canlı Yayınlamaya Başladı - Son Dakika
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Politika

Osmangazi Belediye Meclisi Toplantılarını Canlı Yayınlamaya Başladı

Osmangazi Belediye Meclisi, Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı canlı olarak yayınlamaya başladı. Meclis toplantıları bundan sonra her ayın ilk çarşamba günü canlı olarak izlenebilecek.

06.06.2024 01:50
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Osmangazi Belediye Meclisi, Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda bir yeniliğe daha imza attı. Meclis toplantısı, Osmangazi Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanmaya başlandı.

Osmangazi Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Sefa Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın şehir dışı programı dolayısıyla yer alamadığı meclis toplantısında bir yeniliğe imza atıldı. Osmangazi Belediyesi'nin açık, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim ilkesi doğrultusunda, Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ilk kez canlı olarak yayınlandı. Meclis oturumunun başlamasına kısa süre kala Osmangazi Belediyesi'ne ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın başladı. 4 kamerayla gerçekleştirilen canlı yayın, meclis sonuna kadar devam etti. Osmangazililer, bundan sonra her ayın ilk çarşamba günü düzenlenen ve belediye ile alakalı kararların alındığı meclis toplantılarını, bundan sonra canlı olarak izleyebilecek.

Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Sefa Yılmaz, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce geçtiğimiz ay gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Aylık faaliyet sunumunun ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle meclis toplantısı sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Osmangazi Belediye Meclisi Toplantılarını Canlı Yayınlamaya Başladı - Son Dakika

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