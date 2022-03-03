Osmangazi için çalışmalar masaya yatırıldı - Son Dakika
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Osmangazi için çalışmalar masaya yatırıldı

03.03.2022 17:10
Osmangazi için çalışmalar masaya yatırıldı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Osmangazi İlçe Yönetim Kurulu Toplantısına katılarak, ilçe yönetiminin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Osmangazi İlçe Yönetim Kurulu Toplantısına katılarak, ilçe yönetiminin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

İl Başkan Yardımcıları ve ilçe koordinatörlerinin de katılımları ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in açılışı konuşması ile başlayan toplantıda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar çalışmalarını anlattı. Toplantıda teşkilat mensuplarının çalışmaları ve görüşlerini tek tek not alan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, konumu ve nüfusu ile Bursa'nın merkezi sayılan Osmangazi'nin AK Parti Bursa Teşkilatları için önemine işaret etti. Başkan Gürkan, AK Parti belediyeciliği ile merkezi hükümet, büyükşehir ve ilçe belediyeleri eli ile Osmangazi'ye kazandırılan hizmetlerin ilçe halkı tarafından takdir edilişinin partilerinin kuruluşundan bu yana her seçimde sandıklara yansıdığını belirtti.

Osmangazi halkının hizmet anlayışlarına duyduğu güvenden güç alarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gürkan, "Ecdat yadigarı Bursamız ve tarihi, doğal güzellikleri, dinamik ve çalışkan nüfusu ile Osmangazi'miz bizler için çok önemli. Osmangazi İlçemiz için atılan her adımın takipçisiyiz. Bu yolda yanımızda olan her kademeden teşkilat mensuplarımıza ve destekleri ile bizlere güç veren Osmangazi Halkı'na teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Osmangazi için çalışmalar masaya yatırıldı
Osmangazi için çalışmalar masaya yatırıldı
Osmangazi için çalışmalar masaya yatırıldı

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Osmangazi, AK Parti, Hisarcık, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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