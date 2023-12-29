 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmangazi Köprüsü Yalova'da Tersane İşlerini Canlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmangazi Köprüsü Yalova'da Tersane İşlerini Canlandırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova'da Osmangazi Köprüsü'nün tamamlanmasıyla birlikte tersanelerin canlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, Yalova Belediyesi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Osmangazi Köprüsü Yalova\'da Tersane İşlerini Canlandırdı
29.12.2023 - 19:20,
Abone Ol

'OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NÜN BİTMESİYLE GERÇEKTEN O TERSANE ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜ'

Yalova'da Sanmar Altınova Tersanesi'nde yapımı tamamlanan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosuna katılacak Kurtarma 17 ve Kurtarma 18 römorkörlerinin teslim alma töreninin ardından tersanelerde incelemede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova Valiliği ziyareti ve il koordinasyon toplantısına katıldı. Yalova Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün Yalova'ya değer kattığını vurgulayarak, "Mesela bir tersaneden bahsediyoruz. Buradaki Osmangazi Köprüsü'nün bitmesiyle gerçekten o tersane ete kemiğe büründü ve bugün artık yerine sığmaz duruma geldi" dedi.

45 kilometrelik Çınarcık- Armutlu yolunun 35 kilometresinin yapımının tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Tabii istediğimiz hızda bitiremediğimiz bir projemiz var. Ben ondan da bahsetmek istiyorum; Çınarcık- Armutlu yolu. 45 kilometre olan yolun 35 kilometresini bitirdik. Geçmişte bazı sıkıntılarımız oldu. Orada çok yakın takibe aldık artık. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki ay içerisinde o ikmal ihalesini inşallah yaparız. Bundan sonra orayı biz Yalova'nın Çınarcık'ın, Armutlu'nun gündeminden inşallah çıkarmış olacağız. İnşallah bu önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde de Yalova'yı tekrar tanıştırdığımız AK Parti belediyeciliğiyle bundan sonra daha üst seviyede devam ederek hizmetlerimizi burada hep beraber artırmış olacağız" açıklamasında bulundu.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'tan çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Uraloğlu'na ziyarette, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü eşlik etti.

İsmail Hakkı Seymen- Hasan BOZBEY/ YALOVA,

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Osmangazi Köprüsü, Yalova Valiliği, Yalova, Ulaşım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Osmangazi Köprüsü Yalova'da Tersane İşlerini Canlandırdı - Son Dakika


20:49
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı.
20:24
Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı
19:52
Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52
Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:13
Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42
Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:26
İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti

Son Dakika
20:49 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı.
20:24 Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:21 Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
19:13 Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42 Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01 Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30 Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26 İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 21:00:41. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Köprüsü Yalova'da Tersane İşlerini Canlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement