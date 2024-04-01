Osmaniye\'de Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı

Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet, "Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum" dedi.
Osmaniye Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet seçimi kazandı. Kesin olmayan 110 bin 507 geçerli oya göre; merkezde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet yüzde 39,80 (43 bin 979 ) İyi Parti Belediye Başkan Adayı Alpaslan Koca yüzde 23,70 (26 bin 214) Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Serkan Karayiğit yüzde 21,82 (24 bin 108) Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Haydar Aktürk yüzde 3,88 (4 bin 289), Zafer Partisi Belediye Başkan Adayı Ahmet Atakan Ertuğ yüzde 3,01 (3 bin 323) oy aldı.
Osmaniye Cumhuriyet Meydan'ında coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan İbrahim Çenet "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum. Çünkü bu milletimiz şu aradan geçen zaman zarfında çok iyi gördü. Kim kendine koltuk arıyor kim kendine makam arıyor. Kim kendine hizmet arıyor. Kim milletin emrinde kendine yapacak iş arıyor. Bu gün bunu kararını vermiş olduk. Bunu sizin sayenizde yaptık. Allah sizden razı olsun" dedi. - OSMANİYE
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İsrail'de Hamas'ın saldırısının ardından binlerce eylemci, Başbakan Netanyahu'yu görevden uzaklaştırma talepleriyle sokaklara döküldü. Protestolar, istifa ve erken seçim talepleriyle birlikte Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması çağrılarına da ev sahipliği yapıyor. Netanyahu'nun siyasi geleceği, savaşın nasıl yürütüldüğü ve rehinelerin kurtarılamaması nedeniyle baskı altında.
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
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Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, Hatay'ın birlik ve beraberlikle kazanıldığını vurgulayarak, tüm destekçilere teşekkür etti.
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