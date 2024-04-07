Osmanlı Ocakları Adana İl Başkanlığı\'na yeni başkan atandı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat tarafından Osmanlı Ocakları Adana İl Başkanlığı'na Azad Seyitoğlu getirildi. Seyitoğlu aynı zamanda Ocak Partisi Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın tensipleri üzerine göreve atanan yeni Osmanlı Ocakları Adana İl Başkanı Azad Seyitoğlu, Türk milleti ve Osmanlı Ocakları teşkilatı için var güçleriyle gece gündüz demeden çalışacağının altını çizdi. Seyitoğlu, "Emanet aldığımız bu bayrağın ne kadar kıymetli ve ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ülkemize oynanmak istenen kirli oyunların, türlü belaların farkındayız ve bunu bozacağız. Bu anlamda bu dava için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin, Rabbim çıktığımız bu kutlu davada bizleri muvaffak etsin. Beni bu göreve layık gören Osmanlı Ocakları Genel Başkanımız Kadir Canpolat'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Osmanlı Ocakları Adana İl Başkanlığı'na atanan Azad Seyitoğlu'nun başarılı hizmetlere imza atacağına yürekten inandığını ifade eden Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ise, "Haklının yanında yer almaya, mazlumun safında durmaya ant içmiş kardeşlerimiz ile teşkilatlarımız yenileniyor. Adana'da hızlıca teşkilatlanmaya gidiyoruz ve Osmanlı medeniyetini, ahlakını ayakta tutmaya çalışıyoruz. Azad Seyitoğlu başkanımıza yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.
Osmanlı Ocakları Genel Merkezi'nde gerçekleşen atamada Ocak Partisi Genel Başkan Başdanışmanı İbrahim Gökhan Güngör ve Osmanlı Ocakları Genel Başkan Başdanışmanı Ercan Selçukoğlu hazır bulundu. - ANKARA
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