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Osmanlı Ocakları Çankaya İlçe Başkanlığı'na Baran Yakar atandı - Son Dakika
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Osmanlı Ocakları Çankaya İlçe Başkanlığı'na Baran Yakar atandı

Osmanlı Ocakları Genel Merkezinde yapılan atamayla, Osmanlı Ocakları Çankaya İlçe Başkanlığı görevine Baran Yakar getirildi. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın takdiriyle yapılan atamada, Başkan Yakar, görev belgesini Osmanlı Ocakları Ankara İl Başkanı Akın Atay'ın elinden aldı. Yakar'ın ülkemiz ve teşkilatımız için güzel faaliyetler yürüteceğine inanılıyor.

Osmanlı Ocakları Çankaya İlçe Başkanlığı\'na Baran Yakar atandı
17.01.2024 - 19:15,  Güncelleme: 19:16
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Osmanlı Ocakları Genel Merkezinde yapılan atamayla, Osmanlı Ocakları Çankaya İlçe Başkanlığı görevine Baran Yakar getirildi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın takdiriyle yapılan atamada, Osmanlı Ocakları Çankaya İlçe Başkanlığı görevine Baran Yakar atandı. Osmanlı Ocakları Genel Merkezinde yapılan atamada Başkan Yakar, görev belgesini Osmanlı Ocakları Ankara İl Başkanı Akın Atay'ın elinden aldı.

Osmanlı Ocakları İl Başkanı Akın Atay, "Osmanlı Ocakları Genel Başkanımız Kadir Canpolat'ın olurlarıyla Çankaya İlçe Başkanlığı'na Baran Yakar atanmıştır. Bu atamanın öncelikle Osmanlı Ocakları teşkilatı içerisinde hayırlı olmasını temenni ediyorum. Baran başkanımızın ülkemiz ve teşkilatımız için güzel faaliyetler yürüteceğine inanıyorum. Osmanlı medeniyetini ve kültürünü en iyi şekilde yansıtmak bizim en temel amaçlarımız arasındadır. Bu düşüncelerle göreve yeni atanan Baran Yakar başkanımıza görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Osmanlı Ocakları Çankaya İlçe Başkanı Akın Atay yaptığı açıklamada, kendisine bu görev layık gören Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'a teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle bu davaya gönül vermiş dava arkadaşlarımızla el ele vererek en kısa zamanda teşkilatlanma çalışmalarına başlayacağız. Bu kutlu dava adına her ne yapılması gerekiyorsa elimizi taşın altına koyacağız. Türk milletinin kültürel değerlerini gençlerimize aktaracak ve onlarda milli şuurun gelişmesi adına var gücümüzle mücadele edeceğiz. Rabbim bu görevi bize tebliğ eden Genel Başkanımız Kadir Canpolat'a ve bütün Osmanlı Ocakları ailesine karşı bizleri mahcup etmesin. Bu kutlu davanın bir neferi olmaktan şeref duyuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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