Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan, Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan, Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'e ziyaret

13.05.2022 15:29
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan, Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'e ziyaret

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ve heyeti, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ve heyeti, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretler için İstanbul'a giden Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ve Ocak Partisi Genel Merkez yöneticileri, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette ikili, ülke gündemi, istikrarı ve siyasi konjonktürü hakkında paylaşımlarda bulundu. Osmanlı Ocakları Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ikilinin görüşmesi yaklaşık bir saat kadar sürdü. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ziyaret sonrası, Doğu Perinçek'e yakın ilgi ve alakası için teşekkür edip Osmanlı Arması hediye etti. Perinçek ise kendi yazdığı, "Anayasa ve Partiler Rejimi" isimli kitabını hediye edip fotoğraf çekindi. - ANKARA

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan, Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'e ziyaret
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan, Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'e ziyaret

YORUMLAR
500
Aksaray'da Vakıflar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı Aksaray'da Vakıflar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı Tarihi Akçakale Kalesi'ndeki kazılar haziranda tamamlanacak Tarihi Akçakale Kalesi'ndeki kazılar haziranda tamamlanacak

Osmanlı Ocakları, Kadir Canpolat, Vatan partisi, Osmanlı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan, Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'e ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:18:17. #1.12#
SON DAKİKA: Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan, Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement