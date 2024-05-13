Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef gösterenlere tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef gösterenlere tepki gösterdi

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi hedef gösterenlere tepki gösterdi

Kadir Canpolat, suikasta uğrayan Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak Devlet Bahçeli'yi suçlamaya çalışanları kınadı ve Bahçeli'nin devlet ve millet düşmanlarının hedefinde olduğunu belirtti. Canpolat, Osmanlı Ocakları olarak Bahçeli'ye destek verdiklerini ve her siyasetçinin kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.

13.05.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Sinan Ateş cinayetinden sorumlu tutmaya çalışanların ve bunu ifade edenlerin suç işlediğini belirtti. Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman destekçisi olduğunu ifade eden Canpolat, "Ülkenin çıkar ve menfaatini düşünen Sayın Bahçeli bir takım kirli odakların, özellikle devlet ve millet düşmanı kişilerin hedefi halindedir" dedi.

Devlete ve millete sahip çıkan her siyasetçinin kırmızı çizgileri olduğunu belirten Canpolat, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin göz bebeği olan Ülkü Ocakları gibi Osmanlı Ocakları da Sayın Bahçeli'ye yapılan bu çirkin saldırıya asla prim vermeyecektir. Devletimize ve milletimize sahip çıkan her siyasetçi bizim kırmızı çizgimizdir. Bu çizgi yer yer Ülkü Ocakları, yer yer Alperen Ocakları, yer yer de Osmanlı Ocakları'dır. Bu tanımın içindeki Sayın Bahçeli, Devlet-i Aliyyemizin saygın bir neferidir. Osmanlı Ocakları, Sayın Erdoğan'a olduğu gibi Sayın Devlet Bahçeli'ye de saygı duymaktadır. Söz konusu vatan ve milletse Osmanlı Ocakları da, Ocak Partisi de tarafını ve duruşunu her zaman net ifadelerle belirtecektir" ifadelerini kullandı.

Canpolat, devlete ve millete sahip çıkan her siyasi partiyi hedef gösteren kirli yapıların şimdi de Sinan Ateş üzerinden ülkücü camiayı, MHP'yi ve Devlet Bahçeli'yi hedef almaya çalıştığını kaydederek, "Lakin şunu herkes çok iyi bilmelidir ki gücümüz nispetinde biz tüm bu saldırılara karşı duracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sinan Ateş, Suç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef gösterenlere tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:19:22. #1.12#
SON DAKİKA: Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef gösterenlere tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement