Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak, Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur, mutluluk ve barış içerisinde geçmesini diledi.
Mesajında, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın ardından bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.
Bayram mesajında birlik, beraberlik ve samimiyet vurgusu yapan Canpolat şunları kaydetti:
"Mübarek Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramlar, millet olarak bütün güzellikleri birlikte yaşadığımız müstesna günlerdir. İnsanlarımızın birbiriyle kaynaştığı, paylaşma ve dayanışmanın arttığı bu özel günleri millet olarak hep birlikte yaşadık. Lakin uzun zamandır Filistin'de devam eden soykırımın izlerinde şahit olduğumuz masum çocukların ve insanların feryatları, vicdanlarımızda çok büyük yaralar açmasına karşın ne yazık ki tüm dünyanın gözü önünde bu mübarek Ramazan ayında dahi acılar katlanarak devam etmektedir. Bu acının mübarek Ramazan Bayramı'nın getireceği sevinci yüreğimizde bir burukluk ile yaşatacağı apaçık bir gerçektir. Yaşanan acıların ve dökülen gözyaşların dinmesi için ettiğimiz dualarla Ramazan Bayramı'nın öncelikle Filistin'de yaşanan katliamın tez vakitte sona ermesine vesile olmasını diliyor; aynı zamanda insanlığına birlik ve beraberlik içinde bir yaşam getirmesini ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, kahraman şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyor; şehit yakınlarımızın bayramını kutluyorum. Gazilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, halen tedavi altında bulunanlara şifa temennilerimle hayırlı bayramlar diliyorum. Değerli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı içtenlikle tebrik ediyorum." - ANKARA
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı kutlama programı kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi. Sezer, askeri birlikler, polis teşkilatı, jandarma birlikleri, gaziler derneği, huzurevi, çocuk sitesi, hastane ve sınır kapısı gibi yerleri ziyaret ederek görevlilerin bayramını kutladı.
Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile bir araya gelerek mart ayı asayiş olaylarını değerlendirdi. Vali Çelik, gençleri ve çocukları uyuşturucuya alıştırmak isteyenlere karşı sert bir tavrımız olduğunu belirtti ve bu suçu işleyenlere karşı verilen cezaların bell olduğunu vurguladı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Caparov, Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, son yıllarda atılımlar yaşandığını ve işbirliğinin gelişmesini engelleyen tüm sorunların çözüldüğünü ifade etti. Bayramov ise Caparov'u Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na davet etti. Ayrıca, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de Bayramov'u kabul etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerini vurguladı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, bayram tatili sürecinde trafik denetimlerinin devam edeceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri için çalışmalar yapıldığını söyledi. Vali Aslan, trafik yoğunluğunun arttığını ve batıdan doğuya yoğun bir geçiş olduğunu ifade etti.
Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'da 1992 yılında şehit olan Astsubay İbrahim Torun'un ailesini ve mezarını ziyaret etti. Ayrıca şehit polis Halis Şimşek, şehit Kıdemli Çavuş Uğur Aydın ve şehit er İlyas Öztürk'ün kabirlerine de ziyarette bulunan Kılıç, şehit aileleriyle sohbet edip hayırlı bayramlar diledi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
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