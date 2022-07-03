Öz: Erzurum, kurtuluşa giden yoldur - Son Dakika
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Öz: Erzurum, kurtuluşa giden yoldur

03.07.2022 10:10
Öz: Erzurum, kurtuluşa giden yoldur

Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'a gelişinin 103. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum'un, Milli Mücadelenin başladığı şehir olduğunu kaydetti.

Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'a gelişinin 103. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum'un, Milli Mücadelenin başladığı şehir olduğunu kaydetti.

Samsun'daki ilk adımın Erzurum'da anlam kazandığını belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Milli mücadele meşalesini tutuşturmak üzere Erzurum'a gelen Mustafa Kemal Paşa coşkuyla karşılanmış ve daha sonra Erzurum Kongresi'ne başkan olarak seçilmiştir. Ordu Müfettişi olarak geldiği Erzurum'da gördüğü yüksek ruh karşısında 'Bu milletle neler yapılmaz ki!' diyen Mustafa Kemal Paşa, yine burada tüm rütbelerinden feragat ederek milletiyle bütünleşmiş ve kurtuluşa koşmuştur" dedi.

Öz: Erzurum, Mustafa Kemal Paşa'ya Güç Vermiştir

Yayımladığı mesajda Erzurum'un yüksek bir ruh ile tarihin yazıldığı her an devletini omuzlayarak ayağa kalktığının altını çizen Başkan Öz, "Dadaşların içtenliği, mertliği, bağımsızlık ve hürriyet aşkını daha ilk anda fark eden Mustafa Kemal Paşa, kendisindeki azim ve gücü artıran bu yüksek ruhla gittiği Erzurum Kongresi'nde vatanın bölünmez bütünlüğünü tüm dünyaya haykırmış, devamındaki Sivas Kongresi ile de bağımsızlık ateşini harlamıştır. Milli Mücadele'nin teşkilatlanması aşamasında Erzurum, en hareketli ve en heyecanlı günlerini yaşamıştır. Vatan toprağının Mondros Mütarekesi ile birlikte çeşitli bahanelerle işgallere maruz kaldığı bir sırada bağımsızlık fikrinin ilk haykırışı burada gerçekleşmiş, Türk'ün haklı feryadı bütün dünyaya buradan yükselmiştir. Erzurum'un bu kutlu yoldaki en eşsiz rolü de kuşkusuz, Türk'ün varlığına son vermek isteyen dahili ve harici düşmanlara karşı mücadele bayrağını açan Mustafa Kemal Paşa'ya hayatının en zor günlerinde kucak açması olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Mücadele uğruna can vermiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken hatıralarını ebediyen yaşatacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Emin Öz, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Öz: Erzurum, kurtuluşa giden yoldur - Son Dakika

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