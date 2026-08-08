Özalper\'in Tutuklanması Siyasi Baskıdır

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in tutuklandığını belirterek, "Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper'in tutuklanması, hukukun değil, siyasi baskının geldiği noktayı göstermektedir" dedi.

Bulut, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuk adına utanç verici bir gün daha. Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper'in tutuklanması, hukukun değil, siyasi baskının geldiği noktayı göstermektedir. Ancak yargıyı sopa gibi kullanarak bizi susturabileceklerini sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Bizi gözaltılarla, tutuklamalarla, baskılarla sindiremeyeceksiniz. Korkmayacağız, susmayacağız, geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ile Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer'in tutuklandığı 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve Ankara'ya gönderilmişti.