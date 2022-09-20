Özbekistan'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a dostluk nişanı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay'a, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından dostluk nişanı verilmesine karar verildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin bağımsızlığının 31'inci yıl dönümü nedeniyle Özbekistan'a yönelik faaliyetleriyle ilgili, aralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da bulunduğu 12 kişinin dostluk nişanıyla ödüllendirilmesine ilişkin karar yayımladı. Mirziyoyev'in imzasıyla yayımlanan kararda, "Ülkelerimiz arasında çok yönlü ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin kapsamlı gelişimine, ortaklık ilişkilerinin derinleşmesine, siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, yatırım, eğitim, bilim ve kültürel, insani alanlarda ilişkilerin genişletilmesine önemli katkılarda bulunmakta olan ülkemizde uygulanan istikrarlı reformlar ve büyük demokratik değişiklikleri, Özbekistan'ın teşvik ettiği küresel ve bölgesel girişimleri desteklediği; keza halklarımız arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendirilmesi, uzun vadeli ve kapsamlı ilişkileri yeni bir düzeye çıkarılmasına yönelik etkin faaliyetleri için aşağıda isimleri kayıtlı bulunanlar dostluk nişanıyla ödüllendirilsin" denildi. Kararda ayrıca, dostluk nişanına layık görülenlerin isimlerine yer verildi.