Özçağdaş, okullarda güvenlik ve sağlık görevlisi bulunmadığını savundu - Son Dakika
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Özçağdaş, okullarda güvenlik ve sağlık görevlisi bulunmadığını savundu

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Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, okullarda güvenlik görevlisi, sağlık görevlisi ve doğru düzgün temizlik görevlisi bulunmadığını, yalnızca geçici temizlik görevlilerinin istihdam edildiğini söyledi. Özçağdaş, okul masraflarının ve servis ücretlerinin geçen yıla göre arttığını da belirterek ailelerin kaygılı olduğunu savundu.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Okullarda güvenlik görevlisi, sağlık görevlisi, doğru düzgün temizlik görevlisi yok. Geçici olarak istihdam edilen temizlik görevlileri var." dedi.

Özçağdaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının bugün başladığını söyledi. 18 milyona yakın öğrenci ile 1,2 milyon öğretmenin okullarıyla buluştuğunu belirten Özçağdaş, öğrencilerin okullara kaygısız bir şekilde gönderilemediğini savundu.

Yeni Partinin iktidar olması halinde eğitim-öğretim alanında yapacağı çalışmaları sıralayan Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kırtasiyeciler Derneği diyor ki, 'bir okul çantası doldurmanın maliyeti 2 bin 500 lira.' Geçen yıla göre 500 liradan fazla artmış. Okul masraflarının en büyük kalemlerinden biri servis ücretleri, geçen yıla göre yine bir o kadar, yüzde 25-30 civarında rakamlarla artmış. Bir forma setinin maliyeti 2 bin 600 lirayı bulmuş. 'Kayıt parası, zorunlu aidat, bağış' adı altında toplanan paralar maalesef ailelerin belini bükmüş durumda. Milli Eğitim Bakanı, 'bağış yapmayacaksınız' diye fetva veriyor ama okullara bütçe göndermediği için oradaki okul idarecilerinin elini kolunu bağlıyor."

Her öğrencinin okulda bir kap sıcak yemek ve temiz suya erişim şansı olması gerektiğini savunan Özçağdaş, "Okullarda güvenlik görevlisi, sağlık görevlisi, doğru düzgün temizlik görevlisi yok. Geçici olarak istihdam edilen temizlik görevlileri var. Geçicilikleri bile tam olarak eğitim-öğretim yılını kapsamıyor. Bazı yerlerde, yılın belli dönemlerinde birkaç hafta okullarda temizlik görevlisi kalmıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özçağdaş, okullarda güvenlik ve sağlık görevlisi bulunmadığını savundu - Son Dakika

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