Özcan'dan Su Fiyatlarına Tepki

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Başkentteki su fiyatlarını eleştirdi.

Özcan, yaptığı açıklamada, Ankara'nın, Türkiye'nin en pahalı suyunu tüketen 7'inci il olduğuna dikkati çekti.

Fiyatlar nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösteren Özcan, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğinizde suyun metreküp fiyatı 5 lira idi, bugün 55 lira. 6 yılda yüzde 1000 zam yaptınız. Geçmişi hedef gösterip, bugünkü zam yağmurunu perdelemeye çalışmak, en hafif tabirle halkın aklıyla dalga geçmektir Sayın Yavaş. Hani 'sudan para alınmaz' diyordunuz? Şimdi çıkıp 'geçmiş dönem' diyerek, suya zam yağmurunu meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. 2019'dan beri Ankara'yı yöneten sizsiniz. Ama nedense iş zamları ve başarısızlığı savunmaya gelince, sürekli 2010'lara dönüyorsunuz."