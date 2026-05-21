Özdağ\'dan CHP\'ye Mahkeme Uyarısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mahkeme kararına ilişkin, "Biz her şeyin hukuk içerisinde ve soğukkanlılıkla halledilmesi gerektiğini düşünüyoruz. CHP'deki yetkililere de buradan bu süreci soğukkanlılıkla yöneteceklerine dair inancımızı ifade ederken sevgili CHP seçmenlerine de aynı şekilde vakur ve soğukkanlı şekilde duracaklarından emin olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Özdağ, partisinin Serik ilçe başkanlığının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'dan gelen bir telefonla CHP ile ilgili mahkeme kararının çıktığını öğrendiğini söyledi.

Kararın Türkiye'de siyasette yeni bir aşamaya işaret ettiğini kaydeden Özdağ, antidemokratik bir gelişmeyle karşı karşıya kalındığını, kararla bir siyasi partinin iç işlerine kaba bir şekilde müdahale edildiğini savundu.

Yüksek Seçim Kurulunun onayladığı bir kongreyle ilgili karar alındığını ifade eden Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: ??

"Gelmiş olduğumuz nokta, hayret verici. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinde kongre öncesi döneme dönülmüş durumda ve Kemal Kılıçdaroğlu tekrar mahkeme kararıyla genel başkan ilan edilmiş olacak anlaşılan. Tabii bu, Türk siyasetinde büyük bir gerilime yol açacaktır. Biz her şeyin hukuk içerisinde ve soğukkanlılıkla halledilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisindeki yetkililere de buradan bu süreci soğukkanlılıkla yöneteceklerine dair inancımızı ifade ederken sevgili Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerine de aynı şekilde vakur ve soğukkanlı şekilde duracaklarından emin olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok olumsuz bir adım oldu Türkiye adına, Türkiye'de hukuk ve demokrasiden geriye kalanlar adına ne yazık ki."

Özdağ, açılışın ardından Antalya'daki programlarını iptal ederek Ankara'ya dönmek üzere ilçeden ayrıldı.