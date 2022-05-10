Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım - Son Dakika
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Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım

10.05.2022 15:15

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sığınmacılar sorununu televizyonda tartışmayı teklif etti. Özdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, sizi bütün vatansever CHP seçmeni önünde televizyonda 2011'den itibaren belgeler ile sığınmacılar meselesini tartışmaya davet ediyorum." diye paylaşım yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Soylu arasında başlayan sığınmacı polemiğinin yankıları devam ediyor. Sığınmacı konusuyla ilgili son yorumda bulunan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

KILIÇDAROĞLU: SIĞINMACI KONUSUNDA EN TUTARLI PARTİ BİZİZ

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu konuda, iddialıyım. En ciddi çalışan, en tutarlı söylemde bulunan, 2011'den bu yana en tutarlı söylemleri dillendiren tek partinin adı CHP'dir. Biz, komşumuzda olan bir savaşın bize yansımalarını her ortamda dile getirdik. Bizi suçladılar. Egemen güçlerin talebi üzerine bizi suçladılar. Tarih diyor ki CHP doğruları söyledi. Sokaktaki vatandaş da vicdanının sesini dinlediğinde görüyor" dedi.

TWİTTER'DAN ÇAĞRI YAPARAK TARTIŞMAYA DAVET ETTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söyledikleri üzerine Twitter'daki kişisel hesabından bir çağrıda bulundu. Özdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, sizi bütün vatansever CHP seçmeni önünde televizyonda 2011'den itibaren belgeler ile sığınmacılar meselesini tartışmaya davet ediyorum. Siz, Türk Milleti'ne karşı şike yapıyorsunuz. Erdoğan da bunu bildiği için topu size atıyor" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım - Son Dakika


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