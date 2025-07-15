Özdağ, Ödemiş\'teki Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

Ödemiş ilçesine bağlı Üzümlü, Suçıktı, Tosunlar ve Karadoğan Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Özdağ, talepleri dinledi.

Daha sonra Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ı makamında ziyaret eden Özdağ, partisinin Ödemiş İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Özdağ'a ziyaretlerinde Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi ile partililer eşlik etti.