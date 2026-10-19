Özdağ, tarım kredisi borcunun bir yılda 411 milyar lira artmasını eleştirdi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Tarımdaki borçlanmanın ulaştığı boyut artık ertelenebilecek durumda değildir. BDDK verileri tarım sektörünün bankalara borcunun Temmuz 2025'te yaklaşık 1 trilyon 81 milyar lirayken, Temmuz 2026'da 1 trilyon 492 milyar liraya çıktığını gösteriyor. Bir yılda yaklaşık 411 milyar lira artış yaşanmış. Bu kredi yükü altında üretimin sağlıklı biçimde devam etmesi mümkün değildir." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım sektöründeki sorunları anlattı.

İktidarın tarım politikalarını eleştiren Özdağ, tarımsal üretim ile gıda güvenliğinin teminat altına alınmasının önemini dile getirdi.

Çiftçilerin artan maliyetler karşısında üretemez hale getirildiğini savunan Özdağ, "Çiftçi, tarlasını ekmek için malını mülkünü bankalara ipotek verir hale getirilmiştir. İktidar partisi, uyguladığı akıl ve vicdan dışı politikalarla çiftçilerimizi bu hallere düşürürken, tüketicileri de üç beş gözü doymaz aracıların insafına terk edip, fahiş fiyatlarla gıda alamaz hale getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Domates, pancar, patates, mısır, zeytin ve fındık üreticisi çiftçilerin de büyük zorluklar çektiğine işaret eden Özdağ, şöyle konuştu:

"Tarımdaki borçlanmanın ulaştığı boyut artık ertelenebilecek durumda değildir. BDDK verileri tarım sektörünün bankalara borcunun Temmuz 2025'te yaklaşık 1 trilyon 81 milyar lirayken, Temmuz 2026'da 1 trilyon 492 milyar liraya çıktığını gösteriyor. Bir yılda yaklaşık 411 milyar lira artış yaşanmış. Bu kredi yükü altında üretimin sağlıklı biçimde devam etmesi mümkün değildir. Kamuoyuna yansıyan haziran dönemi karşılaştırmasında takipteki tarım kredileri de bir yılda 7,7 milyar liradan 25,5 milyar liraya yükseliyor. Yani üreticimizin sorunu sadece borcun büyümesi değil, ödenemeyen borcun da giderek ağırlaşmasıdır. Siz çiftçiye yeni kredi açılmasını başarı diye anlatıyorsunuz. Oysa üretici önceki borcunu kapatmak için yeniden borçlandırılıyorsa, bunun adına çözüm denmez."

Üreticide 7 lira olan limonun markette 51 liraya, tarlada 11 lira olan havucun markette 48 liraya, yerinde 21 lira olan elmanın ise markette 73 liraya vatandaşa satıldığını, üreticiden tüketiciye kadar devam eden zincir halkasındaki bu fiyat artışının açıklanması gerektiğini kaydeden Özdağ, çiftçiyi koruyan, tüketicinin ödediği paranın hesabını takip eden sistemler kurulmasını istedi.