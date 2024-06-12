Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu. CHP Genel Merkezi'nde saat 16.05'te başlayan görüşme 1,5 saat sürdü. Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladığı gibi Genel Merkez'den ayrılırken de makam aracına kadar eşlik etti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaretinde iki lider birbirleriyle hediyeleşti. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Paşabahçe'nin Gururla koleksiyonundan "Payidar Gondol" parçasını hediye etti.
2. Meclis'in balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinle tasarlanan Payidar Gondol, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor. Objenin değeri ise 4 bin 450 Türk Lirası.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP lideri Özgür Özel'e Türkiye'nin çeşitli yerlerini temsil eden zeytinyağı ve farklı yörelerin çifte kavrulmuş lokumunu hediye etti.
Son Dakika › Politika › Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! 'Payidar Gondol'un anlamı bir hayli derin - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)