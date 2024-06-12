Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin - Son Dakika
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Politika

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin

Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesinde iki lider birbirlerine hediyeler verdi. Özel'in Erdoğan'a hediye ettiği Paşabahçe'nin "Gururla" koleksiyonundan "Payidar Gondol"un anlamı dikkat çekti. Değeri 4 bin 450 TL olan obje, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor.

12.06.2024 07:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu. CHP Genel Merkezi'nde saat 16.05'te başlayan görüşme 1,5 saat sürdü. Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladığı gibi Genel Merkez'den ayrılırken de makam aracına kadar eşlik etti.

"PAYİDAR GONDOL" NE ANLAMA GELİYOR?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaretinde iki lider birbirleriyle hediyeleşti. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Paşabahçe'nin Gururla koleksiyonundan "Payidar Gondol" parçasını hediye etti.

2. Meclis'in balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinle tasarlanan Payidar Gondol, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor. Objenin değeri ise 4 bin 450 Türk Lirası.

ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E HEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP lideri Özgür Özel'e Türkiye'nin çeşitli yerlerini temsil eden zeytinyağı ve farklı yörelerin çifte kavrulmuş lokumunu hediye etti.

Özgür Özel, Paşabahçe, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! 'Payidar Gondol'un anlamı bir hayli derin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • oceanAhmet: Aman ağzımızın tadı kaçmasın. 4 0 Yanıtla
    Ihsan Orhan: Lütfen Alirıza bey :) 1 0
  • sezai duran: Allah muhabbetlerini artırırsın yeni iktidar ortağı hayırlı olsun Bahçelinin pabucu dama mı atılıyor. 2 2 Yanıtla
  • Osman Bicer: Reis hediye takasından da kar etmiş ;) 2 0 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan: Özel tasarruftanmı bahsediyordu 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin - Son Dakika
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