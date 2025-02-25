Özel'in hedefinde 2 komutan var: Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız - Son Dakika
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Politika

Özel'in hedefinde 2 komutan var: Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız

Özel\'in hedefinde 2 komutan var: Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı ile Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın teğmenlerin ihracı ve Korgeneral Tevfik Algan'ın emekli olması için baskı yaptığını söyledi. Salonda alkış tufanı koparan Özel "Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil bedduasını almış adamlarsınız. Günü gelince hesabını sormak için sizi not ediyorum" dedi.

25.02.2025 15:06
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündemdeki önemli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teğmenlerin ihracı ve Korgeneral Tevfik Algan'ın emekli olması üzerinden Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarını hedef alan Özel " Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil bedduasını almış adamlarsınız. Günü gelince hesabını sormak için sizi not ediyorum" dedi.

"TEVFİK ALGAN'I SÜRGÜNE YOLLAMAK İSTEDİLER"

Özel'in açıklamasının tamamı şu şekilde; "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Mustafa Kemal'in askerleri, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye and içen 5 teğmeni ihraç ettiler, biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu'nun başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı'ydı, Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca, bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan'ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan'ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi. Ben buradan sadece şunu söylüyorum: O süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum ve onlara, onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız.

"ERCÜMENT TATLIOĞLU'NUN KİMİN YERİNE GEÇMEK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl, komutanının nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarımdan duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."

Tevfik Algan, Hulusi Akar, Korgeneral, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'in hedefinde 2 komutan var: Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Metin Celik:
    Bi ağzını hayra aç be 44 45 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    sizinde 25 yıldır seçim kayıp etme sebebinizde buymuş demekki!! vatanını ve dinini seven türk halkından aldığınız BEDDUA 23 19 Yanıtla
  • Gizem Fatih Durmaz:
    Sözde muhalefet bu arkadaşta anca ipleri çekilince oynayan kukla gibi bı cacık olmaz bundan 23 19 Yanıtla
  • ayşe onat:
    adam biranda dinden bahseder oldu .Ah almanın ne demek olduğunu biliyor da onca insanın haklarını neden yediniz .işinize gelince de din sömürüsüne başlıyorsunuz.hiç Allah'tan utanmıyormusunuz.ihraç ettiğiniz onca CHP'li insanların hakları yokmuydu diye sorarlar adama.... 18 23 Yanıtla
  • yusuf kenan kaçmaz:
    onlar zurnanın son deligi sıra onlara gelene kadar sabah olur. asıl turpların buyugu önlerinde 10 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    özel niye demiyorsun bu ülkeye 300 mv yeterli diye sen bari dile getir 20 1 Yanıtla
  • Sensemann Jäger:
    Hukuk okumuş biri olarak diyorum, özgür özelin sonu ya Hapis veya Tumharane. Eğer öyle değilse Önümüzdeki ay Türkiye ye İzmir'e izine geliyorum, İzmir Belediyesi chp ye ait :)) 2 2 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Fırsat bulursa bu millete özellikle Müslüman kitleye ne yapacaklarını biliyoruz... Bu tehdit için gereği şimdi yapılmalı... 2 1 Yanıtla
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