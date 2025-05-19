Özel'in "yerel diktatör" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki - Son Dakika
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Politika

Özel'in "yerel diktatör" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Erdoğan için, "yerel diktatör" ifadelerini kullanan Özel'e yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş." dedi.

19.05.2025 22:22  Güncelleme: 23:01
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin sonuncusu İzmir'de düzenlendi. İzmir'deki mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sert ifadeler kullandı.

ÖZEL'DEN "YEREL DİKTATÖR" ÇIKIŞI

Özel, "Erdoğan'dan bir dünya lideri, küresel lider çıkarmak mümkün değildir. Zaten yerelde demokrat değilsen küresel bir lider olamazsın ve buradan gözünün içine baka baka söylüyorum. Sen küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün; otokratsın. Tek adamsın. Yerel diktatörler, bu milletten korksun. Rakibini hapse atan korkaklar bu milletten korksun ve emin olun ki yenileceksiniz" dedi.

CHP LİDERİ ÖZEL'E AK PARTİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK TEPKİ

Özel'in çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunduğunu belirtti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: AVRUPA FAŞİSTLERİNİN TERCÜMANLIĞINA SOYUNMUŞ

Çelik, şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza "küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün" demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı "kopyacı" bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur."

Özel'in 'yerel diktatör' çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki
Özel\'in "yerel diktatör" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten sert tepki
Kaynak: İHA

Özgür Özel, Ömer Çelik, Politika, AK Parti, 3-sayfa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'in 'yerel diktatör' çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Abdullah Gur:
    ikditar a hazırlık yapan bir parti sağa sola çamur atacağına hükümet olur ne yapacak projelerini boğrami varsa anladir CHP nin öyle bir derdi olmadığı için yaptığı havanda su dövmek boş muhalefet iktidar olamaz bu çömez ler 47 81 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    Diktatör olsaydı sen ve senin gibiler böyle meydanlarda konuşamazdı. kendimi bildim bileli reise oy veririm, istediğim bu ülkede böyle herkes önüne geldiği gibi konuşmamasıdır. Ama reis dokunmuyor, dokunsa süt dökmüş kediye dönerdiniz. 51 68 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Hiç olmazsa ülkesini yabancı ülkere şikayet edip vatandaşlarına güvenmeyip yabancı ülkelerden yardım isteyen bir muhalefet lideri değil 42 77 Yanıtla
  • ayd121212:
    Diktatörmüş, Reis diktatör olacak sende böyle konuşabileceksin boş yapma Özgür!! Adamın Ekrem paraları koyacak yer bulamamış,en yakını onu ispiyon etmiş itirafçı olmuş,yetmemiş sen ona hala Ümit bağlamışsın B planın yok, boş boş tribün lideri gibi konuşuyorsun elle tutulur bir projen bir konuşman yok!!!!! 35 76 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    ne diktatörü be… reis ne derse o… 36 73 Yanıtla
  • Elisa21:
    HER SEÇİM DE MİLLET IN DESTEĞİ İLE KAZANDI ULU ÖNDER BAŞ KOMUTAN REİS İ CUMHUR ERDOĞAN DİKTATÖR ARIYORSANIZ TEK PARTİ Lİ ZAMANLARA BAKIN BAŞBAKAN İDAM EDEN SOYSUZLARA BAKIN KİM DİKTATÖR GÖRÜRSÜNÜZ 25 66 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Özgür başkanın sözleri cuk oturmuş. Kim telefonda konuşurken sinirine hakim olmadan konuşabiliyor. Seçtiklerimize bunlari yapan bize neler yapmaz 58 29 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Kopyacıda olsa doğruyu söylemiş 54 31 Yanıtla
  • Apple User:
    Politikayı sevmem siyasetten nefret ederim siyasetçilerin tamamını da samimiyetsiz bulurum ancak özgür özel e bu konuda hak veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider vasfına sahip birisi değil sadece korku psikolojisi ile saygı görmeye çalışıyor ama bu yöntem diktatör sıfatını üzerine yapışmasına sebep oluyor 7 16 Yanıtla
  • Serdengeçti:
    kalemini satan namusunuda satar. 20 1 Yanıtla
  • hayatiduyan28:
    lan o adam diktatör olsaydı siz böyle konuşmazdınız 3 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Doğru sözü ne denir...? 3 1 Yanıtla
  • istanbul.34:
    Dünyada hangi diktatörün liderlik yaptığı bir ortamda muhalefet çıkıp da meydanlarda sen dikatörsün diyebilir ki. Cümlenin başıyla genel bağlamını irdelerseniz zaten ne kadar komik bir duruma düştüğünü anlarsınız. Ama Türkiye'de tez olsun hipetez olsun bir bağlama ihtiyaç olmaksızın istediğini istediğin kitleye söyle herkes tarafgir Bir pozisyonda anlamak istediğini anlıyor. iktidar olmak için projeye de gerek yok ağzını yüz laf yapsın şirin gözük bolca da iftira At nasıl olsa inanan bir kitle her zaman bulursun 3 1 Yanıtla
  • 205622:
    soytarı yine konuşmuş la Tayyip wicmayjn dese tuvaletin yolunu unutursunuz hala diktator değil diyonuz Bademler 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özel'in "yerel diktatör" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki - Son Dakika
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