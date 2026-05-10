Özgür Özel'den Anneler Günü'nde duygu dolu ziyaret

10.05.2026 15:34  Güncelleme: 15:47
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merhum yol arkadaşlarının annelerini ve kendi annesini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı ve annelerin dua ve duaları alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte Anneler Günü dolayısıyla hayatını kaybeden yol arkadaşlarının annelerini ve kendi annesini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde merhum Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek, merhume Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay, merhum Güney Temiz'in annesi Zekiye Temiz ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in annesi Şükran Özel ziyaret edilerek Anneler Günü kutlandı.

Ziyaretlerde annelerin hayır dualarını alan Özel ve beraberindekiler, zamansız kaybedilen yol arkadaşlarını özlemle andıklarını ifade etti. Ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı.

Ziyaretlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı açıklamada, "Annelerimizin duası, sevgisi ve emeği bizim için her şeyden kıymetli. CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte Anneler Günü vesilesiyle kıymetli annelerimizi ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Zamansız yitirdiğimiz tüm yol arkadaşlarımızı özlemle anıyoruz. Bizlere emek veren, sevgisini esirgemeyen tüm annelerimizin önünde saygıyla eğiliyor; ebediyete uğurladığımız annelerimize Allah'tan rahmet, yaşayanlara sağlıklı ve mutlu ömürler diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

