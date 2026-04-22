Özgür Özel\'den Ataşehir Belediye Başkanı\'nın tutuklanmasına sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'ın 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki göstererek, "Kurulan bu düzen AK Parti'nin kara düzenidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu düzeni değiştirene kadar durmayacağız" dedi.

Özgür Özel, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu darbeye sonuna kadar direneceğiz. 19 Mart darbecilerinin son hedefi Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımız oldu. Yüzde 56 oyla seçilmiş bir belediye başkanı, hiçbir somut delil olmadan, iki iftiracının temelsiz beyanlarıyla tutuklandı. Tek bir kanıt bulamadıkları için, belediye şemasından örgüt şeması çıkardılar. Belediye çalışanlarına örgüt üyesi, seçilmiş belediye başkanına, örgüt başkanı iftirası attılar. Bu kadar hukuksuzluk, bu kadar haksızlık artık yeter" ifadelerini kullandı.

'86 MİLYONUN REFAHINDAN VE HUZURUNDAN ÇALIYORLAR'

Özel ayrıca, "Bunu yapanlar, bu devleti de milleti de düşünmüyorlar. Her gün yeni bir operasyonla 86 milyonun refahından ve huzurundan çalıyorlar. Barış da hukuk da ekonomi de demokrasi de umurlarında bile değil. Onların tek derdi yapıştıkları koltuklarıdır. Kurulan bu düzen AK Parti'nin kara düzenidir. Ne yaparlarsa yapsınlar bu düzeni değiştirene kadar durmayacağız" dedi.