CHP Grup Başkanı Özel: "Hüseyin Can'ın görevi başında olduğu her gün içimiz rahat uyuduk" - Son Dakika
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CHP Grup Başkanı Özel: "Hüseyin Can'ın görevi başında olduğu her gün içimiz rahat uyuduk"

13.07.2026 22:17
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek vererek, belediye başkanına duydukları güveni vurguladı ve siyasi hesaplaşmaların aileler üzerinden yapılmaması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, "O kadar güvendiğiniz birisi değilse Çankaya Belediye Başkanı, gözünüze uyku girmez. Biz genel başkan olarak, parti yönetimi olarak, Çankaya ilçe yönetimi, Ankara il yönetimi olarak Hüseyin Can'ın görevi başında olduğu her gün içimiz rahat uyuduk" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasının ardından vatandaşlarla birlikte Ankara Kuğulu Park'tan Çankaya Belediyesi'ne yürüdü. Yürüyüş sırasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özel, "Çankaya, herhangi bir ilçe değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları gözünü yumup uyuduğunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Çankaya Köşkü'nü, partisinin genel merkezini, tüm siyasi partilerin genel merkezlerini ve en önemlisi Anıtkabir'i Çankaya Belediye Başkanı'na emanet ederler. Uykuya öyle dalabilirler. O kadar güvendiğiniz birisi değilse Çankaya Belediye Başkanı, gözünüze uyku girmez. Biz genel başkan olarak, parti yönetimi olarak, Çankaya ilçe yönetimi, Ankara il yönetimi olarak Hüseyin Can'ın görevi başında olduğu her gün içimiz rahat uyuduk" diye konuştu.

Ardından belediye binası önünde bir konuşma yapan Özel, Hüseyin Can Güner'in babasını 1 yaşında kaybettiğini, annesinin ise infaz koruma memuru olduğunu, kendisinin de hukuk fakültesini dereceyle bitirdiğini söyledi. Özel, "O Hüseyin avukat oldu, bütün davalarımı ona verdim. O Hüseyin avukat oldu, hepimiz kendisine güvendik. O Hüseyin avukat oldu, kazanılamaz denen davaları kazandı. Önemli başarılar gösterdi. O Hüseyin avukat oldu, anası halen daha mütevazı zor görevini yapmaya, mütevazı hayatını yaşamaya devam etti" ifadelerini kullandı.

"Siyasi hesaplaşmanın tarafı aileler, evlatlar olamaz"

Milletin haksızlıklara tahammül edemeyeceğini vurgulayan Özel, "Bir kez daha söylüyorum, siyasi hesaplaşmanın tarafı aileler, evlatlar olamaz. Olunacaksa mertçe rakip olunur, mücadele edilir. Yargı kullanılarak, polis kullanılarak, devlet gücüyle iftira atarak bu işler olamaz. Bundan sonrası için tek güvencem bu milletin vicdanıdır, bu milletin insafıdır. Televizyonu başında bu haksızlıkları gören, üzülen, 'Ben ne yapabilirim?' diyen varsa, ona sizi gösteriyorum. Bunu yapabilirsiniz, bunu. Olmanız gereken, çağrıldığınız yere gelin. İradenize sahip çıkın. Seçtiklerinize sahip çıkın. Bundan sonra haksızlıklar büyüyebilir. Haksızlıklar büyürse meydanları büyütmeye var mıyız? Haksızlık, hukuksuzluk büyürse sokaklarda, meydanlarda, olmamız gereken her noktada çoğalmaya var mıyız? Bütün Türkiye'de adalet talebi sel olup akıyor. Halkın coşkun akan selini kimse durduramaz. Bu selin içinde yerimizi alacak mıyız? Bütün haksızlıklara karşı haklının, mağdurun, mazlumun arkasında duracak mıyız?" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanı Özel: 'Hüseyin Can'ın görevi başında olduğu her gün içimiz rahat uyuduk' - Son Dakika

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