Özgür Özel: CHP Mücadeleye Devam Edecek

CHP Genel Merkezi'nden ayrıldıktan sonra TBMM'ye yürüyen Özgür Özel, Meclis'in Çankaya kapısı yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan kalabalığa hitap etti. Özel, 47 yıl sonra CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yaptıklarını belirterek, "Beni acıyla, zulümle, baskıyla terbiye edemezler, gazla sindiremezler. Dayaktan yılmam ama asla bir daha ben mağlubiyete alışmam, kaybetmeye tahammül edemem. Ankara'nın ne kadar suçlu tipi varsa onları arkalarına alarak partimize saldırdılar. Baba evimizi hep beraber koruduk. Şerefli Türk polisini, kirli emellerine alet ederek partimizi işgal ettiler. Ben, sen, hepimiz son ana kadar direndik, sonra yollara döküldük. Hani diyor ya birileri 'arının' diye, onların sıktığı biber gazından, yediğimiz yağmurla arındık. Üzerimizdeki biber gazından gayrı 'arınacağımız' bir şey yok. Bizi baba ocağına sokmayarak CHP'yi elimizden alacaklarını sananlara söylüyoruz. Biz o binadan çıktık, meraklısına bıraktık, sonuna kadar mücadele ettik. Bundan sonraki genel merkezimiz TBMM'dedir. Partinin ilk genel merkezi de Meclis'teydi. Bu mücadele sırasında parti işgalden kurtulana kadar şu anki genel merkezimiz de TBMM'dedir. Teslim olmuyoruz, boyun eğmiyoruz, geri çekilmiyoruz. Sadece ve sadece başarmak, kazanmak için kararlılıkla yürüyoruz" dedi.

'ZAMAN GEÇİRMEDEN KURULTAY YAPACAKLARINI İLAN ETSİNLER'

Ardından Meclis'e geçen ve burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, "Bundan sonra yapacakları tek şey şudur: Zaman geçirmeden kurultay yapacaklarını ilan etsinler. Bu köpüren toplumsal tepkiden de boşu boşuna duyulan toplumsal protestolardan da bir an önce kurtulsunlar. Milletin, böyle bir darbeye ortak olan kimseyi Cumhuriyet Halk Partili kabul edecek sabrı kalmamıştır. Biz bir genel merkez olmaksızın da Cumhuriyet Halk Partisi'nin faaliyetlerini sürdürecek güçteyiz" diye konuştu.

Özgür Özel daha sonra Meclis'te milletvekilleriyle basına kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirdi.

CHP'Lİ SARI: KILIÇDAROĞLU, BAYRAMDAN SONRA GENEL MERKEZ'E GELECEK

Öte yandan eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Sarı, "Önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak ve bir yol haritası belirlenecek. Parti Meclisi'nin toplanması birinci önceliğimiz. Parti Meclisi'ni bayram sonunda toplama planımız vaz. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Sayın Genel Başkan bayramdan sonra yani Parti Meclisi'nden önce Genel Merkez'e gelecektir. Bayram sonuna doğru öyle bir şeyimiz var. Bu süreci de kendi ofisinde takip edecek ve yönetecek" ifadelerini kullandı.