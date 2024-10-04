CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in güneyindeki sellerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bosna Hersek'in güneyindeki Jablanica ve Konjic kentlerini etkileyen sellerde can kayıpları yaşanmış olmasından büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Bosna Hersek halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den Bosna Hersek'e Taziye - Son Dakika
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