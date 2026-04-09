Özgür Özel'den Erbakan'a Ziyaret

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ı ziyaret etti ve ara seçim tartışıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, misafirperverliği için Erbakan'a teşekkür etti.

Ara seçim için tüm imkanları zorlayacaklarına işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Ara seçim talebi millete, maaş alan emekliye, asgari ücretliye ya da ücretliye ara zam talebi kadar doğru bir taleptir. İkisini bir dile getiriyoruz. Ara zam bugünkü sorunları bir ölçüde çözer, ara seçim, erken seçimin kapısını açıp yoksulluğu bitirecek, milletin ekmeğini büyütecek, halktan yana, yoksuldan yana bir iktidarı getirecek bir genel seçime, erken genel seçime vesile olacağı için son derece kıymetlidir. Hukuki bir tartışma değildir, hukuk ve anayasa sabittir."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ise ziyaretinden dolayı Özel'e teşekkür etti.

Görüşmede, İran'a yönelik saldırılarla, siyasi etik yasası ve ara seçim konularını görüştüklerini dile getiren Erbakan, ziyaretin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.

Soru cevap

Özel, ara seçime yönelik "Muhalefet ortak bir siyasi strateji ve ortak bir hedef üzerinde uzlaşması mümkün mü?" sorusuna, "Müsavat Bey'le sabah görüş birliğine vardığımız üzere, ara seçim talebi erken seçim talebini geriye bırakan, reddeden bir talep değil. Zaten hep birlikte erken seçim istiyoruz. Ara seçim talep edilir, eğer erken seçim yapılmazsa ara seçim bir ara karnedir ve vatandaşın hükümete sesini duyurması için önemli bir anayasal seçenektir. Biz böyle bir stratejide zaten mutabıkız." yanıtını verdi.

AK Parti ile ara seçime yönelik bir görüşmenin olup olmayacağının sorulması üzerine Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an için öyle bir gündemimiz yok çünkü doğrudan reddetti Sayın Erdoğan. Ama partiler farklı görüşte olduğunda onların arasında bir diyalog zemini aramak, geliştirmek, bir uzlaşı ortamı yaratmak hele hele ki anayasaya uyma konusunda bir zaruret varken Meclis Başkanı'na düşer. Biz o konuda Sayın Meclis Başkanı'na bir ziyarette bulunacağız. Ancak şunu da ifade edeyim, siyasi partilere yaptığımız ziyaretlerin sonucunda daha fazla siyasi parti ziyareti yapma noktasında bir irademiz ortaya çıkabilir. O noktada da yeni randevu taleplerimiz olabilir. Ama şu an için AK Parti'den bu gündemli bir randevu talebimiz olmayacak."

Erbakan da ara seçime yönelik soru üzerine, "Yeniden Refah Partisi ve Milli Görüş geleneği olarak anayasaya, hukuka her zaman uyan bir hareketiz, bir siyasi görüşe sahibiz. Bu nedenle anayasadaki bu hüküm dolayısıyla boşalan 8 milletvekilliği için bir ara seçimin yapılmasının uygun olacağını ifade edebilirim." dedi.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Refah, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:24:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Erbakan'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.