Özel'den İYİ Parti'nin ittifak teklifini reddetmesine ilk yorum: Eski dosttan düşman olmaz

İYİ Parti, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti. Partisinin grup toplantısından İYİ Parti'nin gündem yaratan kararıyla ilgili ilk kez konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İYİ Parti, CHP'nin geçmişte ittifak yaptığı, kıymet verdiğimiz bir partidir. İYİ Parti'nin seçmenleri iyi insanlar. Eski dosttan düşman olmaz. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN İYİ PARTİ'NİN SEÇİM KARARINA İLK YORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında İYİ Parti'nin yerel seçimler için sundukları ittifak teklifine olumsuz yanıt vermesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Özel şu ifadeleri kullandı; "CHP Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı karşısında tüm muhalefetin bir araya gelmesini, iş birliği yapmasını savundum. İttifak kelimesini kullanmadım, çünkü o kelime yoruldu, yıprandı. Tüm çözümler karşılıklı kazandıran çözümler olabilir. 30 Kasım Perşembe günü Sayın Akşener'i ziyaret ettik. Akşener'e aday çıkarma kararından haberdar olduğumuzu, bunun gözden geçirilmesini önerdim. Müzakere sırasında ne teklif ediyorsunuz diye sorulduğunda bir masa kurup en iyi sonucu alalım, birbirimize kazandıralım... Konu GİK'te görüşüldü. Alınacak her iki karara da saygılıyız demiştim, saygımızı muhafaza ediyoruz.

"İYİ PARTİ KIYMET VERDİĞİMİZ BİR PARTİDİR"

İYİ Parti, CHP'nin geçmişte ittifak yaptığı, kıymet verdiğimiz bir partidir. İYİ Parti'nin seçmenleri iyi insanlar. Bütün örgütümüzden talebimiz şudur. Eski dosttan düşman olmaz. Sakın GİK'te karar verdi diye İYİ Parti ile sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. Atatürk'ü sevenlerin partisidir. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız. İstanbul'a ihanet edenler İstanbul'a dönmesinler diye bütün milletimizle ittifak yapacağız. Bu yol, yürüyüş bizim. Bu halk partilerin tek başına yürüyeceği bir yol değil bütün milletimizi talana karşı halkçı belediyelerde birleşmeye davet ediyorum."

ÖZGÜR ÖZEL, AKŞENER'E İTTİFAK TEKLİF ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 30 Kasım Perşembe günü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Heyetler arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürerken, iki genel başkanın kısa süreli baş başa değerlendirmede bulunduğu belirtilmişti. Yapılan görüşme sonrası Özel ve Akşener basın mensuplarına açıklamada bulunmuştu. Akşener ittifak konusuna ilişkin, "Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'imizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİLER

Bu teklif dün İYİ Parti GİK toplantısında ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, partinin genel merkez ek binasında yapılan Başkanlık Divanı Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya, başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra İYİ Parti milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Partiye yönelik yerel seçimde iş birliği teklifi görüşüldü. Kurmaylar, Akşener'e bu konudaki görüşlerini bildirdi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti.

YAVAŞ: PARTİ KARARLARINA KARIŞMIYORUZ, SAYGI DUYUYORUZ

İYİ Parti'nin CHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapma teklifine ret yanıtını vermesi Ankara'da büyük ses getirirken, konuyla ilgili bir değerlendirme de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Habertürk'ten Feyzi Çakır'a konuşan Yavaş, "Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var ve hepsinin oylarına talibiz. Ankara için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.