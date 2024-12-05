CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.
Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90'ıncı yıl dönümünde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde sürekli eleştirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki tüm engelleri kaldıracağımız iktidarımızın müjdesini veriyoruz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den Kadın Hakları Günü Mesajı - Son Dakika
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