Özgür Özel'den Kadınlar Günü Mesajı
Özgür Özel'den Kadınlar Günü Mesajı

08.03.2026 21:40
Özgür Özel, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta güçlendirileceğini vurgulayarak destek sözü verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü panelinde katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki panelde Özel'in yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile kadınlar yer aldı. Panele yoğun ilgi nedeniyle birçok kadın, paneli ayakta takip etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı İstanbul sözleşmesinden ayrıldığı için eleştirdi. İktidar oldukları dönem bu sözleşmeyi yeniden imzalayacaklarını anlatan Özel, "İktidarımızın ilk döneminde hem İstanbul sözleşmesi hem bu konudaki en caydırıcı tedbirler alınacak. Biz kadınların korkusuzca yaşadığı, gençlerin, genç kadınların umutla yarınlara baktığı bir Türkiye'yi inşa etmek için yola çıkıyoruz. Kadına yönelik şiddetin cezasız kalmasını önleyeceğiz. Yeni, etkin yasal düzenlemeleri hayata geçirip eksiksiz uygulatıp eksik uygulayanlardan hesap soracağız. Kadını siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta güçlendireceğiz" dedi.

Her mahallede devlet kreşleri açacaklarını ifade eden Özel, "Kadınların hem iş hayatına hem sosyal hayata katılmalarının önündeki engelleri kaldıracağız. Aile gelirinin yüzde 6'sını aşan kreş giderlerini devlet tarafından karşılayacağız. Eşit işe eşit ücret uygulamasını hayata geçirecek, kadın emeğinin erkek emeğinden yüzde 20 daha eksik ücretlendirildiği bu düzeni ortadan kaldıracağız. Kamu alımlarını kadın girişimcileri desteklemek için kullanacağız. Kadın-erkek eşitliğini iktidarımızın ilk 5 yılının sonunda kamu eliyle yapılabilecek her şeyi yaparak bütün göstergelerde ölçülebilir şekilde eşitliğe kavuşacak adımları atacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

