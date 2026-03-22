Özgür Özel'den Katar'daki Helikopter Kazasına Başsağlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Katar'da helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.