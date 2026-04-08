Özgür Özel'den Lucescu'ya Taziye
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'den Lucescu'ya Taziye

08.04.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Lideri Özgür Özel, teknik direktör Lucescu'nun vefatı nedeniyle Romanya'ya taziye mektubu gönderdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne taziye mektubu gönderdi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'in mektubu Büyükelçi Stefan Alexandru Tinca'ya iletildi.

Mektubunda, Lucescu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Bu acı vesileyle, şahsım, CHP ve Türkiye adına, Lucescu ailesine en içten taziyelerimizin ve en derin başsağlığı dileklerinin iletilmesini teminen göstereceğiniz nezakete müteşekkir olacağımı ifade etmek isterim. Sayın Lucescu, olağanüstü bir futbol kişiliğinden çok daha fazlasıydı. Hayatı boyunca ortaya koyduğu özveri, disiplin ve vizyon sayesinde spor tarihinde seçkin bir yer edinmiş, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak geride olağanüstü bir miras bırakmıştır. Başarıları, kendisine Romanya sınırlarının çok ötesinde haklı bir takdir ve hayranlık kazandırmıştır."

Lucescu'nun mirasının yalnızca futbol sahasıyla sınırlı kalmadığını hatırlatan Özel, "O, futbolun en asil anlamını temsil eden bir isimdi. Futbolu yalnızca bir spor dalı olarak değil, halkları birbirine yakınlaştıran, sınırların ötesinde karşılıklı anlayışı, dostluğu ve saygıyı güçlendiren güçlü bir imkan olarak da temsil etmiştir." ifadelerini kullandı.

Özel, Lucescu'nun bu yönüyle, futbolun birleştirici ruhunun güçlü bir savunucusu olarak öne çıktığını, kariyeri ve şahsi örneğiyle sporun, rekabetin ötesinde daha yüksek ideallere nasıl hizmet edebileceğini gösterdiğini vurguladı.

"Derin bir saygı ve içtenlikle hatırlanacak"

Lucescu'nun Türkiye açısından yalnızca büyük saygı duyulan bir spor insanı değil, aynı zamanda içten bir sevgiyle benimsenmiş müstesna bir şahsiyet olduğunu anımsatan Özel, teknik adamın yıllar içerisinde Türkiye'de pek çok insan tarafından adeta kendilerinden biri olarak görüldüğünün altını çizdi.

Özel, Lucescu'nun yalnızca futboldaki olağanüstü başarılarıyla değil, halklar arasında gelişmesine katkı sunduğu insani yakınlık ve samimi bağlarla da derin bir saygı ve içtenlikle hatırlanacağını belirterek, Romanya halkına taziyelerini iletti.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Romanya, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Lucescu'ya Taziye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 16:50:19. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Lucescu'ya Taziye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.