CHP Genel Başkanı Özel: "Didişmek yerine kentleri depreme hazırlamak lazım"
CHP Genel Başkanı Özel: "Didişmek yerine kentleri depreme hazırlamak lazım"
15.05.2026 21:40  Güncelleme: 21:44
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Karabağlar'da düzenlenen kentsel tasarım projesi lansmanında, kentsel dönüşümün yerel yönetimlere bırakılması gerektiğini vurgulayarak, 'Didişmek yerine kentleri depreme hazırlamak lazım' dedi.

Karabağlar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Tasarım Projesi'nin lansmanı gerçekleştirildi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, eski Başbakan Yardımcısı ve eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, lansmanda projenin önemine dikkat çekerek, "Farklı 4 belediyede açılış yaptık. Çok önemli projelerin açılışlarında buradaydık. Karabağlar'da ise Helil Kınay'ın hizmetlerini memnuniyetle izledik. Ancak birlikte 3 Nisan'da çok özel bir projeye tanıklık ettik. 3 Nisan'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çeşme'de sosyal konut projesi vardı. Ben 10 yaşında İzmir'e geldim. Ortaokulu da üniversiteyi de İzmir'de okudum. Askerliği de burada yaptım. Hep de Karabağlar'dan geçtim. Kentsel dönüşümün yerel yönetimlere bırakılması lazım. Ankara'daki bürokratı kim arayacak, kim hesap soracak? Kentsel dönüşüm belediyelere bırakılmalı. İzmir hak etmediği üvey evlat muamelesini hükümetten görüyor. Özellikle kentsel dönüşüm projelerinde geri planda bırakıldı. Helil gibi sivil toplumdan gelen, kentsel dönüşüm fikrine hem partimize uygun olarak hareket eden bir belediye başkanı olarak gayret etti. Elinden geleni muhtarımızla birlikte yaptı. Umarım yapıcı diyaloglar devam eder. Allah nasip ederse 3 yılı bulmadan anahtarları teslim etmek isteriz" şeklinde konuştu.

"3 yılda önemli çalışmalar yapılacak"

Özel, "Biz 2 yıldır 31 belediyenin 29'unu yönetiyoruz. 2024 yılında CHP'den bir değişim beklendi. CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce yaptığı gibi ve emanet ettiği 3 anahtarla yola çıktı. Bilimsel çalışmak, gençlere güvenmek ve kadınlara imkan vermekti. Helil Kınay yüzde 46 oyla emanet ettiğimiz görevle hizmet etmeye devam ediyor. Belediyenin harcına, borcuna bakıyorum. Burası da yüzde 35'ti, yüzde 33 bütçe açığıyla alınmış. 2 yılda yüzde 15'e indi. Gelecek yıl yüzde 6'ya düşeceğini söyledi. Personelin borcu olmadığını takip ediyorum. Kiralama ihalelerine son verilmesini önemsiyorum. 5 tane Halk Ekmek noktası, 3 Kar Kafe, 2 sosyal marketin mevcut olması, kreş sayısının 1'den 3'e çıkması, kadın kooperatifinin kurulmuş olmasını da önemsiyorum. Bu kadar zorluğa rağmen yokuş aşağı ilerlenmeyecek. 3 yılda da önemli çalışmaların yapılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

