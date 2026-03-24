Özgür Özel: Dirençli Tarafsızlık Vurgusu - Son Dakika
Özgür Özel: Dirençli Tarafsızlık Vurgusu

Özgür Özel: Dirençli Tarafsızlık Vurgusu
24.03.2026 17:01
CHP lideri Özel, İran'a saldırılara karşı dirençli tarafsızlık çağrısı yaptı ve adalet talep etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "İhtiyacımız, tarafsız görünüp ABD ve İsrail'e destek çıkmak, teslim olmak değil, tehditlere hazırlıklı, dirençli bir tarafsızlık pozisyonudur. Edilgen tarafsızlıktan, dirençli, etken bir tarafsızlık pozisyonuna doğru ilerlemeliyiz." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, hakkındaki soruşturma sebebiyle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten'in tutuksuz yargılanmasını istedi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davanın duruşmalarının devam ettiğini anımsatan Özel, söz konusu davanın televizyondan canlı yayımlanmasına yönelik talebini tekrarladı."

Özgür Özel, davaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Burada adalet arayan yok. Burada, tamamen ve tamamen adaleti saptıranlar, 'Erdoğan'ın karşısında Ekrem İmamoğlu aday olamasın' diye bu kumpası kuranlar var." diye konuştu.

CHP'nin, tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğini söyleyen Özel, "Bu süreç, ne CHP'yi ne muhalefeti bir adım geri attırabilecek bir süreçtir. Kenetlendik, bir yıl boyunca mücadele ettik. Kenetlenmeye, bir arada durmaya, bu vicdansızlığa meydan okumaya hep beraber devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Özel, ekonomide, demokraside, adalette güçlü bir Türkiye istediklerini dile getirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam ettiğini belirten Özel, ABD ve İsrail'in, istedikleri her ülkeye saldırabilecekleri, uluslararası hukuku çiğneyebilecekleri ve istedikleri ülkeyi, istediklerine yönettirebilecekleri bir "yeni dünya düzeni" istediğinin, kendilerinin ise ilk günden beri bunun karşısında olduklarının altını çizdi.

CHP Genel Başkanı Özel, bölgede devam eden savaşın Türkiye'nin güvenliğine ve ekonomisine etki ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Taraf değiliz, olmamalıyız ama etkileniyoruz ve çok daha zor bir sürecin içine doğru sürükleniyoruz. En kötüsüne hazır olmak lazım. İhtiyacımız, tarafsız görünüp ABD ve İsrail'e destek çıkmak, teslim olmak değil, tehditlere hazırlıklı, dirençli bir tarafsızlık pozisyonudur. Edilgen tarafsızlıktan, dirençli, etken bir tarafsızlık pozisyonuna doğru ilerlemeliyiz. Güvenlikte, ekonomide, enerjide ve diplomaside buna hazır olmalı, bunun üzerinde çalışmalıyız. Özellikle örneğin Küba'ya giden petrol tankerlerinin engellenmesi, elektrik üretiminin engellenmesi, çocukların, kuvözdeki bebeklerin, hastaların ölüme terk edilmesi bile ABD için göze alabileceği bir vahşet olabilirken, buna bile 'hayır' diyemeyen, bunu bile kınayamayan, bunun karşısında bir pozisyon tarif etmeyen bir Cumhuriyet hükümeti bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmamalıdır."

Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğunu ancak bazı eksikliklerinin de bulunduğunu ileri süren Özel, Türkiye'nin üç farklı balistik füzeyle hedef alındığını, bu gelişmenin enine boyuna değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Özel, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini tedarik etmesinin, F-16 modernizasyonunun yapılamamasına, F-35 projesinden çıkarılmasına ve CAATSA yaptırımlarının uygulanmasına maruz kalmasına neden olduğunu iddia ederek, "O kadar bedel ödenen S-400'lerin bugün Türkiye'yi savunmak için dahi kurulamadığı görülmelidir." dedi.

"Ülkeyi barıştırmaya, ekonomik krizi bitirmeye talibiz"

Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talip olduklarını anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, ülkeyi barıştırmaya, kucaklaştırmaya, terörsüz ve demokratik bir Türkiye'yi yönetmeye, darbeci anlayışı bu topraklardan söküp atmaya, ekonomik krizi bitirmeye talibiz. Türkiye'yi bölgesinde yeniden saygın, sözü dinlenir bir ülke yapmaya, batı ittifakının bir parçasıyken, Rusya ile de iyi komşuluk ilişkileri kurabilecek diplomatik beceriyi tekrar hayata geçirmeye talibiz. Ne Türk dünyasının ne Balkanlar'ın ne Orta Doğu'nun uzağındayız. Her biriyle gönül gönüleyiz. En sıkı bağları kurmanın ve bunları doğru bir şekilde yönetmenin de erbabıyız."

CHP Genel Başkanı Özel, iktidarın mevcut şekliyle sürdürülemeyeceğini savunarak, şöyle devam etti:

"Vakit, seçime kadar bile bu işi götüremeyeceğini gösteriyor. Derhal 1,5- 2 ay içinde milletin önüne sandığı koymak, geleceğe güvenle 5 yıl boyunca bakacak bir iktidarı kurmak, millet yetki veriyorsa sana, benim de başım üstüne. Ama artık zorla, haksızca ve bu kadar zorlamayla iktidarda kalıp, bu ülkeyi felakete sürüklemek doğru değildir. En kısa zamanda sandığı istiyor, iktidara gelmeyi ve sorunları çözmeyi milletimize vadediyoruz."

Kaynak: AA

Özgür Özel, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Dirençli Tarafsızlık Vurgusu - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 17:21:34.
SON DAKİKA: Özgür Özel: Dirençli Tarafsızlık Vurgusu - Son Dakika
