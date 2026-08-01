Özgür Özel, İmamoğlu'nun Tutuklanmasının 500. Gününde Yürüyüşte - Son Dakika
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Özgür Özel, İmamoğlu'nun Tutuklanmasının 500. Gününde Yürüyüşte

Özgür Özel, İmamoğlu\'nun Tutuklanmasının 500. Gününde Yürüyüşte
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Özgür Özel, İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarının tutuklanmasının 500. günü için yürüyüşe katıldı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasının 500'ncü günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, operasyonlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının 500'ncü günü dolayısıyla Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen yürüyüşe katıldı. Beylikdüzü Belediyesi önünden başlatılan yürüyüşe, Yeni Parti milletvekillerinin yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da katıldı.

'ZOR GÜNLER ENİNDE SONUNDA BİTECEK'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Buradan dosta düşmana haykırıyorum ki 500 gün geçti, bu meydan bir kişi eksilmedi. Bu yürek, bir yürek eksilmedi. Her yürüyüşte ayaklarımıza yeni ayaklar eklendi. Omuz başımıza yeni yoldaşlar belirdi. 500 gün geçti, Beylikdüzü geri adım atmadı. İstanbul geri adım atmadı. Bu millet geri adım atmadı. Bunu yapanlar ellerindeki devlet gücüne, siyasileştirdikleri yargıya, adeta yargı kollarına dönüştürdükleri hakimlere, savcılara ve onların masum insanlara kurdukları kumpaslara güveniyorlar. Bugünler, bu zor günler eninde sonunda bitecek. Hep birlikte huzura ereceğiz. Sevdiklerimize kavuşacağız, hak ettiğimiz gibi bir yönetime elbette kavuşacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel, İmamoğlu'nun Tutuklanmasının 500. Gününde Yürüyüşte - Son Dakika

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