Özgür Özel: Kurultay Çağrısı Yeniden Yapıldı - Son Dakika
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Özgür Özel: Kurultay Çağrısı Yeniden Yapıldı

Özgür Özel: Kurultay Çağrısı Yeniden Yapıldı
08.06.2026 14:54
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Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı öncesinde kurultay çağrısını yineledi ve Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Grup Başkanvekili arkadaşımız Meclis Başkanlığına gerekli başvuruyu yapıyor. Yapmayacaktık ama yarın Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak." dedi.

Özel, Meclis'te partisinin bazı milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Partisinin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mahkemece verilen "mutlak butlan" kararını eleştiren Özel, bugün herkesin olağanüstü kurultay yapılması gerektiğine dair fikir beyan ettiğini söyledi.

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın partisinin grup toplantısında konuşacağına dair açıklamalarına değinerek, geçen hafta gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, Manisa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının seneidevriyesi nedeniyle bu hafta Manisa'da olacağına dair açıklamasını anımsattı.

Bu açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'nun, CHP TBMM Grup Toplantısı yapacağının söylendiğini anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok, sokaktaki tepkinin bini bir para ama bu Meclis'te Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüne gitmemden fırsat bilinerek, 'burada grup toplantısı yapacağız'. Sonradan gördük işte bayramlaşmada olduğu gibi organik bir kalabalık toplanamadığı, Ankara'nın Çankaya, Mamak ve bütün ilçelerinden her hafta kendi kendilerine koşa koşa gelenler gelmeyeceği için Türkiye'den zoraki bir kalabalık ve o sabahki, sabah 07.00 kitlesini arkaya alarak bir grup toplantısına gelme niyetini üzülerek takip ediyorum."

Özel, partisinin 3 belediye başkanı aracılığıyla hem kendilerinin hem de Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmamasına dair öneride bulunduğunu ancak bunun reddedildiğini aktardı.

Bu sabah da "Genel Merkez'de toplansınlar biz aynı saate grup toplantısı koymayız" dediğini, ancak bunun da reddedildiğini bildiren Özel, şunları paylaştı:

"Grup Başkanvekili arkadaşımız Meclis Başkanlığına gerekli başvuruyu yapıyor. Yapmayacaktık ama yarın Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek'i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum. Başka bir yerde, başka zamanda bir alternatif grup toplantısı yaparlar, onun için 46 milletvekiline ihtiyaçları var. O değerlendirmeleri kendilerine bırakıyorum ama sağduyulu davranmaya, hani 'arınma' diyorlar ya, partimizin sokağına bile yakışmamış o kişilerden arınmaya, kendilerini CHP'lileri asla karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Önce bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almak, kurultayı toplamak, kurultayda aday olmaktır. Kurultaydan seçilip de buraya gelindiğinde, bu partinin tüm milletvekilleri seçilmiş Genel Başkan gruba geldiğinde onu ayakta karşılar. Burada hiçbir mahsur, beis yok."

Özgür Özel, kurultay çağrısını yineleyerek, bu karar alınmadan Grup Başkanı olarak kürsüyü "atanmış birine bırakmalarının" mümkün olmayacağını belirtti.

Meşruiyetin hukuk ve siyaset zemininde aranacağını dile getiren Özel, partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kemal Bey'den beklenen, yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil, bir sağduyu göstermeleri. Hiç olmazsa artık burada geçmişte kendisine güvenmiş, saymış, sevmiş, oy vermiş olan milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye daha sebebiyet vermek değil, hiç olmazsa bu sefer olsun yakışanı yapmaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Kurultay Çağrısı Yeniden Yapıldı - Son Dakika

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