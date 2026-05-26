Özgür Özel: Mücadeleye Devam
Özgür Özel: Mücadeleye Devam

26.05.2026 21:14
Uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililere umut ve direnç çağrısında bulundu.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, İzmir'den sonra memleketi Manisa CHP İl Başkanlığı önünde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisini bekleyen partililere seslenen Özel, partinin bina ve imkanların ellerinden alınabileceğini ancak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Özel, "Biliyorum bu defa sokakta öfke hakim. Ama kendi memleketimde sizden rica ediyorum; öfkenizi içinizde tutun, mücadele için direnç olarak tutun. Öfke sözleri değil, umut sözlerini hep birlikte haykıralım. Bu mücadeleden ölmek var, dönmek yok. Her şeyi alabilirler, otobüslerimizi aldılar, araçlarımızı aldılar, binamızı aldılar, personelimizi aldılar. Biz o binaya geldiğimizde o binanın ışıklarını seçim akşamları erkenden söndürmemenin, sabaha kadar yanmasının sözünü vermiştik. Benim o binayla ilişkim, seçim akşamı ışıklarının sönmemesi üzerindedir" dedi.

'BU PARTİ NE ZAMAN SOKAĞA İNDİ, O ZAMAN BİRİNCİ PARTİ OLDU'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş dönemine de değinen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi ilk kurulduğunda da genel merkezi yoktu. Önce ülkeyi kurtarmak vardı. Kurtuluş mücadelesi vardı. Ordu kurmak vardı, düşmanı atmak vardı. Sonra ülkeye Cumhuriyeti kurmak, demokrasiyi getirmek, ardından da sandığı getirmek vardı. Bu parti binalarda kurulmadı, binalardan yönetildiğinde yükselmedi. Bu parti ne zaman bu binalardan çıktı, sokağa indi, meydana koştu, vatandaşla buluştu; o zaman birinci parti oldu" diye konuştu.

'BAŞ VERİRİM BOYUN EĞMEM'

Özel, konuşmasının devamında partiyi bırakmayacaklarını belirterek, "Bundan sonra birlikte olmaya, iktidar için mücadele etmeye, partimizi geri almaya ve ardından Türkiye'de iktidarı değiştirmeye kararlıyız. 'Sus, Ankara merkezli siyaset yap. Git partinin başında otur, huzur bul. Arkadaşlarını sat. Bizimle anlaş' diyenlere verdiğim cevap nettir. Manisalılar beni bilir, yatılı okul arkadaşlarım beni bilir; baş veririm, boyun eğmem. Kimseyi satmadım, bundan sonra da satmayacağım. Bu partiyi de kimseye bırakmam, kimseye teslim etmeyeceğim" dedi.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

