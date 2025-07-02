Özgür Özel: Rekabet Kardeşlik Hukukuna Zarar Vermemeli

Özgür Özel: Özgür Özel: Bizde rekabet, tartışma olur, kardeşlik hukukuna zeval getirmek olmaz (2)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve il yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Özel, ziyaret sonrası Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a ziyarete gitmek için il binasından ayrıldı.

TUGAY: CHP'Yİ, CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ İTİBARSIZLAŞTIRMAKLA İLGİLİ BİR ÇABA GÖRÜYORUM

Özgür Özel'in ayrılmasının ardından CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay il başkanlığında basın açıklaması yaptı. Dün sabahtan beri üzüntü ve endişe yaşadıklarını anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Belediye yönetiminde olan, siyasi konumda olan hiçbirimiz hiçbir soruşturmadan kendimizi muaf saymıyoruz, her türlü soruşturmaya, hukuki incelemeye açığız. Bu olayın kapsamına baktığımız zaman işin içine dahil edilen tüm taraflarla siyasi amaç olduğuna dair kuvvetli bir kanaatim var. CHP'yi, CHP'li Büyükşehir Belediyesini kamuoyu gözünde itibarsızlaştırmakla ilgili bir çaba olabilir gibi görüyorum. Kararın mutlaka yargı tarafınca verileceğini biliyoruz. Sürecin şeffaflığıyla, adil süreç olacağına inanmak istiyorum. Ama yargılamaların tutuklu olması için haklı nedenler görülmüyor. Yargılamaların tutuksuz olması mümkün" dedi.

TUGAY: TAAHHÜT EDİLEN HİÇ BİR İY YARIM KALMAYACAK

Cemil Tugay, "Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili kooperatif modeliyle sorunu çözelim diye iyi niyetli adım sonrasında bir şeylerin aksadığını biliyoruz. Göreve geldiğimden beri durmuş olan inşaatların bir an önce başlaması, hak sahiplerine teslim edilmesi için çaba gösteriyorum. Epey bir mesafe aldık. Dönem içinde baskıya maruz kaldık. Daha önceden kooperatiflerin inşaatlarına mühürlemeler oldu. Bizim dönemimizde de belediyemize gönderilen mülkiye başmüfettişinin yaptığı saptamaları, yapacağını söylediği suç duyuruları, Sayıştay'ın denetiminde bazı gerekçeler hukuki olarak dikkatli davranmamızı gerektirdi. Bugünkü noktada Örnekköy'de 3'üncü ve 4'üncü etap hızla yapılıyor. Uzundere'de etaplarla ilgili ihale olmadığı için devam edemedik ama irademiz var, onları da yapıp teslim edeceğiz. Gaziemir'de Aktepe Emrez'de yapacağız. Taahhüt edilen hiçbir iş yarım kalmayacak. Bize yansıyan iddiaların içeriği bu dönemle yapılanlarla ilgili değil geçmişteki dönemlere dair bir inceleme. Ama mağduriyetlerin en hızlı şekilde giderileceğine herkes emin olabilir" diye konuştu.

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel de arkadaşlarının suçsuz olduğunu söyledi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,