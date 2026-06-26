Özgür Özel, Rojin Kabaiş\'in Ailesini Ziyaret Etti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da Rojin Kabaiş'in ailesini ziyaret etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır programı kapsamında 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesini ziyaret etti. Görüşmede, anne Ayşegül Kabaiş ve baba Nizamettin Kabaiş, hukuki süreçle ilgili bilgi vererek, faillerin bulunması ve cezalandırılması gerektiğini belirtti. Ziyarette Özel'e, milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Asu Kaya ve Türkan Elçi eşlik etti. - DİYARBAKIR