Özgür Özel, Tutuklu Deniz Göktaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Özgür Özel, Tutuklu Deniz Göktaş'ı Ziyaret Etti

Özgür Özel, Tutuklu Deniz Göktaş\'ı Ziyaret Etti
05.07.2026 12:10
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tutuklu Deniz Göktaş'ı Tekirdağ'da ziyaret etti, görüşme 30 dakika sürdü.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş'ı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Göktaş hakkında soruşturma başlattı. Yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göktaş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Dini değerleri aşağılama' suçlarından tutuklandı. Göktaş, tutuklanmasının ardından getirildiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

GÖRÜŞME 30 DAKİKA SÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Deniz Göktaş'ı Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Cezaevine gelişinde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer tarafından karşılanan Özel, cezaevinde Deniz Göktaş ile yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Özel, görüşmenin ardından cezaevinden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Tekirdağ, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, Tutuklu Deniz Göktaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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