Özgür Özel: Yeni Siyaset Gençlerle Kurulacak

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı derler ya, bu dünya hiçbirimize kalmayacak, bu parti hiçbirimize kalmayacak ama biz doğruyu yaparsak bu parti cumhuriyetle birlikte emanet edildiği gençlerin yarınlarının umudu olacak." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımındaki "Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki, o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz." ifadesine tepki gösterdi.

Genel başkanlığı süresince 255 miting yaptığını belirten Özel, "Bir kişinin burnu kanamadı, bir kişinin cüzdanı çalınmadı, bir taciz iddiası olmadı, o sıkışık kalabalıklarda. O meydanları dolduranlar ya da bugün bir vatandaş 'Dikmen Kapı önüne gittim diyor. Oradaki Özgür Özel'i destekleyenlerin bilinç düzeyine, niçin buraya geldiklerini o kadar iyi biliyorlar ve anlatıyorlar ki diğer tarafta, karşıdan sigara içenlere karşı.' diyor. Böyle bir kitlemiz var. Böyle bir şekilde yol yürümek, ilerlemek ve hep birlikte başarmak istiyorlar. Bu insanların umutlarını kırmamak, bu ülkeye bu kötülüğü yapmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na, bugün TBMM'de grup toplantısını yapmamayı, isterse CHP Genel Merkezi'nde konuşabileceğini önerdiklerini ancak kabul edilmediğini belirten Özel, "Bu grubu bu şekilde yaptırana kadar ne önerdiysek reddedildik." diye konuştu. Özel, şunları söyledi:

"Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı derler ya, bu dünya hiçbirimize kalmayacak, bu parti hiçbirimize kalmayacak ama biz doğruyu yaparsak bu parti cumhuriyetle birlikte emanet edildiği gençlerin yarınlarının umudu olacak. Biz, Türkiye'de yeni bir siyasetin önünü açıyoruz. Yorulan, yaşlanan, tükenen bir siyaseti geride bıraktık. Eski nesil, köhneleşen siyaseti geride bıraktık. Yeni nesil bir siyaseti kuruyoruz. Ama bunu yeni nesille kurmuyoruz. 10. Yıl Marşı'ndaki gibi her yaştan gençlerle birlikte kuruyoruz. Butlancı var orada. 34 yaşında, demokratik olarak örümcek kafa. Nasıl vaktiyle yapılmış olan darbelerden medet umanlar, 'aman paşam' diyenler varsa 30-34 yaşında örümcek kafa butlancı da var, 74 yaşında evden terlikle fırlamış gelmiş, burada CHP'yi korumaya gelen gençler de var. O yüzden hep beraber yürüyeceğiz. Arkamıza bakmadan. Arkada dostlarımızın, yiğit insanların yürüdüğünden emin olarak dönüp de bakarsak kimse geride kalmasın, TOMA'nın arkasında kimseyi bırakmamak için bakarak değişime, yeniye, iyiye, güzele doğru yürüyeceğiz."

Vakti gelmiş bir değişimin önünde kimsenin duramayacağını, milletin yürüyüşünün önüne kimsenin set çekmeyeceğini ifade eden Özel, "Milletin önüne çıkmak isteyenler bilsin ki önümüzde duran bu milletin ayaklarının altında kalır. Ne yapılırsa yapılsın bu millet önünde kimseyi istemez." diye konuştu.

Milletin verdiği karara kimsenin mani olmaması gerektiğini dile getiren Özel, "Milletle savaşa girmeye kimse kalkışmasın. Birilerinin milletle girdiği savaşın, kimse maşası olmasın, ona alet olmasın. Çalışacağız. Acı çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Bedeller ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Grup toplantısının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede 9 Haziran 2025'te hayatını kaybeden merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anma törenine katılmak için Manisa'ya gideceklerini aktaran Özel, "Sizin sevginizi, duanızı Ferdi kardeşime ileteceğim. Beni Ferdi'den, Manisa'dan koparamadılar. Çünkü arkamda dağ gibi siz vardınız. Hepinizi seviyorum. Hep beraber başaracağız. Size inanıyor, size güveniyorum. Yürüyelim arkadaşlar." diye konuştu.

Öte yandan, toplantının yapıldığı salonda, CHP Grup Başkanı Özel'in oturduğu sıranın üzerinde Zeyrek'in fotoğrafı ile karanfiller yer aldı.

Özel, TBMM Dikmen Kapısı önünde toplananlara hitap etti

CHP Grup Başkanı Özel, grup toplantısına katılmak üzere TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanan ancak yüksek güvenlik riski nedeniyle uygulanan ziyaretçi yasağı nedeniyle içeri alınmayan vatandaşlara da hitap etti.

Grup toplantısı öncesinde Dikmen Kapı önüne giderek kendisini destekleyenlere teşekkür eden Özel, "Siz olmasaydınız, baba ocağına bir pazar sabahı saat 07.00'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken hepinizin gördüğü o tipler bugün de bu Meclis'in kapısına dayanacak, CHP misafiriymiş gibi içeri sokulacak, grup toplantısını provoke edecek, sabote edecek, gerekirse kaba kuvvetle ele geçirecek, kürsüyü seçilmiş genel başkana değil, atanmış bir kararla gelen birisine vereceklerdi." diye konuştu.

Yaşananları yüreği ağzında izlediğini ifade eden Özel, fakat yürekli insanların ortaya çıkarak oyunu bozduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanlığının içeride olumsuz görüntüler yaşanmaması için ziyaretçi yasağı getirdiğini hatırlatan Özel, grup toplantısını izlemeye gelenlerin, partinin hukukuna, sandığa ve herkesin geleceğine sahip çıktığını kaydetti. Özel, "Siz kendiliğinizden üzerinize düşeni öyle bir yaptınız ki bu duruşunuz parti tarihine unutulmaz duruşlardan biri olarak kazınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel, asla teslim olmayacağını ifade ederek, alandakilerin sloganları üzerine, önce kurultayı yapacaklarını sonra da iktidara geleceklerini söyledi.

(Bitti)