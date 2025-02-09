CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yunus Emre Bir Tasavvuf Müzikali"nin ilk gösterimini izledi.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu tarafından yönetilen müzikali, Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde takip etti.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel, 'Yunus Emre' Müzikalinin İlk Gösterimini İzledi - Son Dakika
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