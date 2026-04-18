Özhan\'dan Adıyaman\'a Yatırım Vurgusu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, İl Genel Meclis Başkanlığına seçilen Mehmet Kılıç'ı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

Adıyaman'daki yatırımlar ve projeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman için "liyakat ve yatırım" vurgusu yaptı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, kamu yönetiminde liyakatin esas alınması gerektiğini vurgularken, şehrin geleceği için yatırım ve ekonomik kalkınmaya odaklanılması gerektiğini söyledi.

Uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yaptığını hatırlatan Özhan, görev anlayışının temelinde liyakatin bulunduğunu belirtti. Kamu görevlerinde kişisel yaklaşımların değil, hizmet odaklı bir anlayışın esas olması gerektiğini ifade eden Özhan, "Bir makama gelen herkes görevini en iyi şekilde yapmak zorundadır. Görevini yerine getirmeyenle ilgili gerekli değerlendirmeler yapılır. Bizim önceliğimiz memleketimize hizmettir" dedi.

Adıyaman'ın zaman kaybına tahammülü olmadığını dile getiren Özhan, kamuoyunda sıkça gündeme gelen atama tartışmalarına değinerek, "Kim nereye atandı tartışmalarıyla vakit kaybedemeyiz. Bizim asıl işimiz yatırım, üretim ve Adıyaman'ın kalkınmasıdır" ifadelerini kullandı.

Son üç yılda konut alanında önemli ilerlemeler sağlandığını belirten Özhan, bundan sonraki sürecin ekonomik canlanma olacağını söyledi. Adıyaman'ın gelişimi için üç ana başlık belirlediklerini ifade eden Özhan, "Tarım, sanayi ve turizm alanlarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Tarım yatırımları hakkında bilgi veren Özhan, Çetintepe Barajı'nın su tutmaya başladığını, sulama kanallarıyla ilgili ihale sürecinin başlatılacağını kaydetti. Koçali Barajı'nda çalışmaların yeniden hız kazandığını, Gömükan Barajı'nın ise tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Özhan, "Hedefimiz, önümüzdeki üç yıl içinde tarım arazilerini suyla buluşturmak" dedi.

Sanayi alanındaki projelere de değinen Özhan, Karadağ bölgesinde yaklaşık bin dönümlük alanda küçük sanayi sitesi kurulacağını, ilk etapta 250 iş yerinin hayata geçirileceğini ifade etti. Yatırımcıları Adıyaman'a çekmek için girişimlerde bulunacaklarını belirten Özhan, özellikle büyükşehirlerdeki iş insanlarıyla temas kurulacağını söyledi. İnşaat sektörünün belirli bir doygunluğa ulaştığını dile getiren Özhan, bundan sonraki süreçte istihdamın artırılması için sanayi yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Turizm alanında da Adıyaman'ın önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Özhan, kentin sadece Nemrut ile sınırlı olmadığını belirterek, Kızılin başta olmak üzere çeşitli bölgelerde turizm projeleri ve etkinlikler planlandığını ifade etti. Ekonomik kalkınmanın önemine değinen Özhan, "Çiftçimizi güçlendirdiğimizde sanayimiz gelişir, ticaret canlanır. Şehrimiz bu şekilde büyür" dedi.

Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Özhan, tüm kesimlerin tartışmalardan uzak durarak yatırım ve üretime odaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ünsal, Milletvekili Hüseyin Özhan'ın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kılıç'a 'hayırlı olsun' ziyaretine eşlik etti.

İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, teşkilat olarak birlik beraberlik içerisinde olduklarını vurgularken, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kılıç, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Hüseyin Özhan ve beraberindeki teşkilat mensuplarına teşekkür etti. - ADIYAMAN