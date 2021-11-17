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Ajanslara milyonlarca dolar, bolca da havada yalanlar uçuşuyor - Son Dakika

Ajanslara milyonlarca dolar, bolca da havada yalanlar uçuşuyor

17.11.2021 17:04

Ajanslara milyonlarca dolar, bolca da havada yalanlar uçuşuyor Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Ankara ve İstanbul belediyelerine tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Ankara'da düzenlenen 'Tam sana göre'...

Ajanslara milyonlarca dolar, bolca da havada yalanlar uçuşuyor

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Ankara ve İstanbul belediyelerine tepki

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Ankara'da düzenlenen 'Tam sana göre' gençlik festivalinde Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi standını ziyaret etti. Özhaseki, "Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın gençlere yönelik spor, eğitim ve kültür sanat yatırımları ve birçok alanda gerçekleştirdiği faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak çalışmalarından dolayı başkanımı tebrik ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Ankara'da ilk defa yapılan müthiş bir festivaldeyiz. Bunu da AK Partili belediyelerin gençlik festivali olarak nitelendirdik. Bir taraftan gençliğimize sahip çıkıp onların eğitilmesi, doğru alanlarda keyifli işler yapmaya sağlayacak ortamlar; bir taraftan da haliyle AK Parti olarak yaptığımız faaliyetleri de göstermek istiyoruz. Burada 150 kadar belediyemiz stant açtılar. Her birisi birbirinden başarılı işler yapıyorlar. Zaten belediyecilik AK Partinin işi. Hiç kimse buna bir şey söyleyemez. Çünkü başka partilerin yaptıklarını görüyoruz. Ankara'da İstanbul'da bile algıdan başka bir şey yok. Ajanslara milyonlarca dolar veriyorlar. Bolca da havada yalanlar uçuşuyor. Yaptıkları bir tek eser de görmüyoruz. Ama baştan başlayın sona kadar gidin AK Partili belediyelere her tarafları faaliyet ve hizmet dolu. O yüzden de arkadaşlarımızla iftihar ediyoruz. Başkanımızı tebrik ediyoruz" dedi.

Ajanslara milyonlarca dolar, bolca da havada yalanlar uçuşuyor
Ajanslara milyonlarca dolar, bolca da havada yalanlar uçuşuyor
Ajanslara milyonlarca dolar, bolca da havada yalanlar uçuşuyor
Ajanslara milyonlarca dolar, bolca da havada yalanlar uçuşuyor
Ajanslara milyonlarca dolar, bolca da havada yalanlar uçuşuyor
Ajanslara milyonlarca dolar, bolca da havada yalanlar uçuşuyor
Ajanslara milyonlarca dolar, bolca da havada yalanlar uçuşuyor
Ajanslara milyonlarca dolar, bolca da havada yalanlar uçuşuyor

Mustafakemalpaşa, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ajanslara milyonlarca dolar, bolca da havada yalanlar uçuşuyor - Son Dakika


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