Özhaseki: Kahramanmaraş depremlerinin hasarlarını gidermek için 110 bin kişi çalışıyor - Son Dakika
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Politika

Özhaseki: Kahramanmaraş depremlerinin hasarlarını gidermek için 110 bin kişi çalışıyor

Özhaseki: Kahramanmaraş depremlerinin hasarlarını gidermek için 110 bin kişi çalışıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi için 1240 şantiyede 110 bin kişinin çalıştığını belirtti. Özhaseki, Malatya'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti. Bakan, depremlerin ardından başlatılan çalışmaların hızla devam ettiğini ve zararların en kısa sürede giderileceğini vurguladı.

03.05.2024 14:51
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi için 1240 şantiyede 110 bin kişinin çalıştığını belirtti.

Bakan Özhaseki, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Özhaseki, 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Malatya halkının tercihleriyle Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt gibi bir çok ilçede AK Partili belediye başkanlarının seçildiğini belirtti.

Seçim döneminin geride kaldığını, iş başında koşturma döneminin başladığını dile getiren Özhaseki, Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te iki büyük depremle sarsıldığını anımsattı.

Özhaseki, şöyle konuştu:

"850 bin bağımsız birim yerle bir oldu. Bütün bunları hak sahipliğini belirleyip, zararlarını giderecek şekilde tespit edip yola çıktığımızda da bir senedir büyük bir gayretle koşturuyoruz. Şu anda 1240 yerde şantiyemiz var. 110 bin kişilik çalışan ordusuyla bu zararları giderebilmek için gayret ediyoruz. 4 bin 333 köyümüzde evler yapıyoruz, kolay değil. Yurt dışından gelen bütün mevkidaşlarımız böyle bir hasarının kendi ülkelerinde olması durumunda altından kalkamayacaklarını ve zorlanacaklarını hep ifade ettiler. Geçenlerde Japonların en üst grubu geldiğinde de, kendi depremleriyle kıyaslayıp sonra da 'evet böyle büyük bir hasarın altından biz de bu kadar hızlı bir şekilde kalkamazdık' diye de ifade ettiler.

Biz bunların altından kalkacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bugün de Malatya'mızda özellikle kaç tane hak sahibimiz var, ne kadar konut yapmamız lazım, ne kadar iş yeri yapmamız lazım, şu anda kaçına başladık, ne durumda inşaatlarımız, bundan sonra açığımız var mı... Merkez dışındaki 8 ilçemizde de zaten bizim inşaatlarımız devam ediyor. Tek tek bunları gözden geçireceğiz, bir muhasebe yapacağız, eksiğimizi göreceğiz. Burada arkadaşlarımızla istişare edeceğiz. Yapmamız gerekenleri daha hızlı bir vaziyette aksiyon alıp yapmak için elimizden geleni yapacağız nasip olursa. Biz iyi niyetle yola çıktık. Ben iyi niyetle yola çıkanın en büyük yardımcısının önce Cenab-ı Allah sonra da vatandaş olduğuna inananlardanım. İnşallah bu hasarların altından da en kısa sürede kalkarız."

Bir gazetecinin "müşterek tapu sorunlarıyla ilgili bir düzenleme yapılacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine Bakan Özhaseki, yapacakları toplantıda bu konunun kendilerine yetkililer tarafından aktarılmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar müşterek tapu meselesinde birçok ihtilaf konusu var. Çoğuna da hakim olduğumu düşünüyorum ama sizin anlattığınızdan hangi bölümle ilgili ne söylemek istediğinizi tam kestiremedim. Biraz sonra içeride arkadaşlar dile getirirlerse çözüm buluruz. Yani 'çözüm bulunamıyor' diye bir şey yok. Her şeyin bir çözümü var, rahat olun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özhaseki: Kahramanmaraş depremlerinin hasarlarını gidermek için 110 bin kişi çalışıyor - Son Dakika

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