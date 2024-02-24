Özhaseki: Vatanın birliği, dirliği, bütünlüğü, ezanı, bayrağı ise hepimiz bir olmalıyız - Son Dakika
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Politika

Özhaseki: Vatanın birliği, dirliği, bütünlüğü, ezanı, bayrağı ise hepimiz bir olmalıyız

Özhaseki: Vatanın birliği, dirliği, bütünlüğü, ezanı, bayrağı ise hepimiz bir olmalıyız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de yapılan bir okulun açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatanın birliği, dirliği, bütünlüğü, ezanı ve bayrağı söz konusu olduğunda herkesin bir olması gerektiğini belirtti. Özhaseki, belediye başkanlarına hesap sorma çağrısı yaparak, hizmet etmeyen belediye başkanlarının Türkiye'de yaygınlaştığını ifade etti. Ayrıca, toplumun ufak tefek ayrılıklara aldırış etmemesi gerektiğini vurguladı.

24.02.2024 14:27
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Sosyal olaylara bakışımız farklı olabilir ama memleket meselesinde, millet meselesinde söz konusu eğer vatanın birliği, dirliği, bütünlüğü, ezanı, bayrağı ise hepimiz bir olmalıyız." dedi.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin hayırsever işbirliğiyle Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaptırdığı Dr. Rasime Erkan Anaokulu ve Keriman Erkan İlkokulunun açılış töreninde bir konuşma yapan Özhaseki, kentin hayırseverleriyle öne çıktığını, gittiği her yerde bunu anlattığını söyledi.

1994 yılından bu yana eser siyasetiyle çalıştıklarını belirten Özhaseki, kendisinden sonra gelen belediye başkanlarının da bu geleneği devam ettirdiğini belirtti.

31 Mart'taki seçim yaklaşırken vatandaşın, yetki verdiği belediye başkanlarına hesap soracağını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ne yaptın, bizim derdimizle dertlendin mi, güzel işler yaptın mı, o bütçeyi çarçur mu ettin, algı operasyonları çekerek ajanslara paralar döküp, 'Beni parlatın' diyerek mi gezdin, yoksa hakikaten toplumun faydasına güzel işler yaptın mı? Böyle bakıldığı zaman ne yazık ki son dönemde yaşanan bir belediye başkanlığı anlayışının da Türkiye'de yaygınlaştığını görmek de üzücü. Gerçekten milyonlarca lira veriyorlar, troller ordusu topluyorlar. Akşama kadar klavye kahramanları bir iki duble de atıyor, 'Karşı tarafta kim konuşuyor, sövün buna.' diyorlar, hücum ediyorlar. Bu çıktı seçimlerden sonra ortaya. Başında kim var, o da belli oldu, yerleri de belli oldu, tespit de edildi. Bu millet size yetki veriyor, oy veriyor, kocaman bir bütçe veriyor, mühür veriyor, hizmet edin diye veriyor."

Toplum olarak ufak tefek ayrılıklara aldırış etmemek gerektiğine dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"Hepimiz özelimizde muhafazakar bir yaşamı veya modern bir yaşamı tercih edebiliriz. Bunların hepsi başımızın üstüne. Bu konu ayrılık konusu değil. Ufak tefek parti farklılıklarımız olabilir. Sosyal olaylara bakışımız farklı olabilir ama memleket meselesinde, millet meselesinde söz konusu eğer vatanın birliği, dirliği, bütünlüğü, ezanı, bayrağı ise hepimiz bir olmalıyız. Buna da hiç tavizsiz devam etmeliyiz. Böyle olup, çalışıp önümüze bakınca da Allah işimizi rast getirecektir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da eğitim önemine değindi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise ilçeye yaptıkları hizmetleri anlattı, hayırsever Dr. Rasime Erkan'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Erkan'ın konuşmasının ardından Erkan'a çiçek ve okulun minyatürü hediye edildi, okulların açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Kayseri, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özhaseki: Vatanın birliği, dirliği, bütünlüğü, ezanı, bayrağı ise hepimiz bir olmalıyız - Son Dakika

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